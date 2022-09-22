Обстрел Запорожья: россияне выпустили 9 ракет, из-под завалов достали 6 человек
Утром 22 сентября российские захватчики выпустили по Запорожью девять ракет С-300, есть разрушения, из-под завалов достали 6 человек, на месте удара продолжаются работы.
Источник: глава Запорожской ОВА Александр Старух в Telegram, Укринформ со ссылкой на пресс-офицера ГУ ГСЧС Украины в Запорожской области Юлию Барышеву
Прямая речь Старуха: "9 прилетов по Запорожью утром. Центр города, осенний парк, любимый для многих поколений запорожцев. В центре парка – отель и ресторан, обычные гражданские объекты. Сегодня утром именно сюда враг нанес два удара ракетами С-300. На объекте значительные разрушения. К сожалению, погиб 65-летний мужчина".
Детали: По словам пресс-офицера ГУ ГСЧС Украины в Запорожской области Юлии Барышевой, на данный момент продолжается разбор завалов, спасатели уже вытащили 6 человек. Еще 27 человек покинули здание самостоятельно.
Также российские ракеты попали по телебашне и объекту энергетической инфраструктуры – на подстанции огонь распространился на площадь в 300 кв метров.
Известно также о 21 поврежденном доме.
Предыстория:
- Утром 22 сентября оккупанты ударили по Запорожью, попали в отель, инфраструктурные объекты, сообщалось об одном погибшем и 5 раненых.