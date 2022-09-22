Все разделы
Укр Рус Eng Поддержать УП, Donate
Укр Рус Eng
up shop

Обстрел Запорожья: россияне выпустили 9 ракет, из-под завалов достали 6 человек

Ирина БалачукЧетверг, 22 сентября 2022, 14:09
ФОТО ИЗ TELEGRAM ЗАМЕСТИТЕЛЯ РУКОВОДИТЕЛЯ ОПУ КИРИЛЛА ТИМОШЕНКО 

Утром 22 сентября российские захватчики выпустили по Запорожью девять ракет С-300, есть разрушения, из-под завалов достали 6 человек, на месте удара продолжаются работы.

Источник: глава Запорожской ОВА Александр Старух в Telegram, Укринформ со ссылкой на пресс-офицера ГУ ГСЧС Украины в Запорожской области Юлию Барышеву

Прямая речь Старуха: "9 прилетов по Запорожью утром. Центр города, осенний парк, любимый для многих поколений запорожцев. В центре парка – отель и ресторан, обычные гражданские объекты. Сегодня утром именно сюда враг нанес два удара ракетами С-300. На объекте значительные разрушения. К сожалению, погиб 65-летний мужчина".

Детали: По словам пресс-офицера ГУ ГСЧС Украины в Запорожской области Юлии Барышевой, на данный момент продолжается разбор завалов, спасатели уже вытащили 6 человек. Еще 27 человек покинули здание самостоятельно.  

 
Фото Из Telegram Заместителя главы ОПУ Кирилла Тимошенко

Также российские ракеты попали по телебашне и объекту энергетической инфраструктуры – на подстанции огонь распространился на площадь в 300 кв метров. 

Известно также о 21 поврежденном доме.   

Предыстория: 

ВИДЕО ДНЯ

Темы: Запорожьевойнажертвы
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой.
Главное сегодня

Зеленский не связывает конец режима Путина с концом войны

Ко многим освобожденным пленным применяли очень жестокие пытки – Буданов

Путин все еще отдает приказы генералам, россияне не имеют единства и ищут виновных в поражениях - CNN

Тупицкий незаконно пересек границу на "такси возможностей" - ОГП

Мужчины-студенты иностранных вузов больше не могут выехать за границу во время военного положения – ГПСУ

фотоСБУ подозревает известного киевского блоггера в оскорблении чести военных ВСУ

Все новости...
Запорожье
Россияне ударили по Запорожью: попали в гостиницу и телевышку, 1 человек погиб
Гендиректор МАГАТЭ анонсировал еще один визит в Украину
В Запорожье зафиксированы 5 "прилетов", ракеты попали в объекты инфраструктуры
Последние новости
04:11
ОК "Юг": ВСУ помешали россиянам перебросить колонну техники по Каховскому мосту
03:20
Bloomberg: ЕС хочет в течение недель договориться об ограничении цен на российскую нефть
02:25
В США обнаружили мошенничество на более 45 млрд долларов на программе помощи во время пандемии
01:29
Сумская область: Было 130 прилетов от россиян, ранены четыре человека
00:45
Российский военкомат будет искать место в "московской теробороне" для айтишника без опыта службы
00:32
Кадыров заявил, что в Чечне мобилизации не будет – СМИ
00:10
дополненоРоссияне снова ударили ракетами по Запорожью
23:47
Мобилизация в России не решит многих проблем их армии – Пентагон
23:34
Экс-генерал-майора СБУ заочно приговорили к 5 годам заключения: призывал к свержению власти
23:21
Франция отправит следователей для расследования военных преступлений в Изюме
Все новости...