Обстрел Запорожья: россияне выпустили 9 ракет, из-под завалов достали 6 человек

Утром 22 сентября российские захватчики выпустили по Запорожью девять ракет С-300, есть разрушения, из-под завалов достали 6 человек, на месте удара продолжаются работы.

Источник: глава Запорожской ОВА Александр Старух в Telegram, Укринформ со ссылкой на пресс-офицера ГУ ГСЧС Украины в Запорожской области Юлию Барышеву

Прямая речь Старуха: "9 прилетов по Запорожью утром. Центр города, осенний парк, любимый для многих поколений запорожцев. В центре парка – отель и ресторан, обычные гражданские объекты. Сегодня утром именно сюда враг нанес два удара ракетами С-300. На объекте значительные разрушения. К сожалению, погиб 65-летний мужчина".

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Детали: По словам пресс-офицера ГУ ГСЧС Украины в Запорожской области Юлии Барышевой, на данный момент продолжается разбор завалов, спасатели уже вытащили 6 человек. Еще 27 человек покинули здание самостоятельно.

Фото Из Telegram Заместителя главы ОПУ Кирилла Тимошенко

Также российские ракеты попали по телебашне и объекту энергетической инфраструктуры – на подстанции огонь распространился на площадь в 300 кв метров.

Известно также о 21 поврежденном доме.

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