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На военкомате в РФ появилась нецензурная надпись против мобилизации

"Украинская правда"Пятница, 23 сентября 2022, 13:09
Иллюстративное фото, Getty Images

На стене городского военкомата Костромы неизвестные написали "Анус себе мобилизируй, пёс! Не твоя личная армия!"

Источник: Kostroma.news

 

Детали: По информации издания, ранее стало известно, что на фоне объявленной в стране 21 сентября мобилизации во многих городах, в том числе в Костроме, начались протесты. В ряде регионов они приняли массовый характер.

Протестующих жестко задерживала полиция. На Северном Кавказе, несмотря на ужесточение наказания за участие в несогласованных акциях, на массовые протесты начали выходить матери со слезами на глазах и криками "Не отдадим детей и мужей в ад".

По данным "Медузы", из сообщений из различных источников следует, что с начала объявленной "частичной мобилизации" в России пытались поджечь не меньше пяти военкоматов.

Предыстория:

  • Президент России Владимир Путин утром 21 сентября в обращении к россиянам заявил о "частичной" мобилизации.
  • Позже выяснилось, что в указе о мобилизации есть тайный пункт, который позволяет Минобороны страны призвать на войну миллион человек.
  • После объявленной мобилизации в российских городах прошли протесты. По данным правозащитников, полиция задержала по меньшей мере 1 176 человек.
  • В Москве и Воронеже задержанным во время акции протеста против мобилизации начали выдавать повестки в военкоматы.

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Темы: мобилизацияРосcиявойна
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