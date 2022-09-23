На военкомате в РФ появилась нецензурная надпись против мобилизации

На стене городского военкомата Костромы неизвестные написали "Анус себе мобилизируй, пёс! Не твоя личная армия!"

Источник: Kostroma.news

Детали: По информации издания, ранее стало известно, что на фоне объявленной в стране 21 сентября мобилизации во многих городах, в том числе в Костроме, начались протесты. В ряде регионов они приняли массовый характер.

Реклама:

Протестующих жестко задерживала полиция. На Северном Кавказе, несмотря на ужесточение наказания за участие в несогласованных акциях, на массовые протесты начали выходить матери со слезами на глазах и криками "Не отдадим детей и мужей в ад".

По данным "Медузы", из сообщений из различных источников следует, что с начала объявленной "частичной мобилизации" в России пытались поджечь не меньше пяти военкоматов.

Предыстория:

ВИДЕО ДНЯ