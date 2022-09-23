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На військкоматі в РФ з'явився нецензурний напис проти мобілізації

"Українська правда"П'ятниця, 23 вересня 2022, 13:09
ілюстративне фото, Getty Images

На стіні міського військкомату Костроми невідомі написали "Анус собі мобілізуй, пес! Не твоя особиста армія!"

Джерело: Kostroma.news

 

Деталі: За інформацією видання, раніше стало відомо, що на тлі оголошеної в країні 21 вересня мобілізації в багатьох містах, у тому числі в Костромі, почалися протести. У низці регіонів вони набули масового характеру.

Протестувальників жорстко затримувала поліція. На Північному Кавказі, незважаючи на посилення покарання за участь у неузгоджених акціях, на масові протести почали виходити матері зі сльозами на очах і криками "Не віддамо дітей і чоловіків у пекло".

За даними "Медузи", з повідомлень із різних джерел випливає, що від початку оголошеної "часткової мобілізації" в Росії намагалися підпалити щонайменше п'ять військкоматів.

Передісторія

  • Президент Росії Володимир Путін вранці 21 вересня у зверненні до росіян заявив про "часткову" мобілізацію.
  • Пізніше з'ясувалося, що в указі про мобілізацію є таємний пункт, який дає змогу Міноборони країни призвати на війну мільйон людей.
  • Після оголошеної мобілізації в російських містах пройшли протести. За даними правозахиників, поліція затримала щонайменше 1 176 людей.
  • В Москві та Воронежі затриманим під час акції протесту проти мобілізації почали видавати повістки до військкоматів.

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Теми: мобілізаціяРосіявійна
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