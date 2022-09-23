На військкоматі в РФ з'явився нецензурний напис проти мобілізації

На стіні міського військкомату Костроми невідомі написали "Анус собі мобілізуй, пес! Не твоя особиста армія!"

Джерело: Kostroma.news

Деталі: За інформацією видання, раніше стало відомо, що на тлі оголошеної в країні 21 вересня мобілізації в багатьох містах, у тому числі в Костромі, почалися протести. У низці регіонів вони набули масового характеру.

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Протестувальників жорстко затримувала поліція. На Північному Кавказі, незважаючи на посилення покарання за участь у неузгоджених акціях, на масові протести почали виходити матері зі сльозами на очах і криками "Не віддамо дітей і чоловіків у пекло".

За даними "Медузи", з повідомлень із різних джерел випливає, що від початку оголошеної "часткової мобілізації" в Росії намагалися підпалити щонайменше п'ять військкоматів.

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