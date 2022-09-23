Оккупанты начали "референдумы" на Донбассе, Херсонщине и в Мелитополе

Марионетки Кремля на оккупированных частях Донецкой, Луганской, Херсонской областей и Мелитополя сообщили, что начали "референдумы" о присоединении к России.

Источник: российское пропагандистское информагентство "РИА "Новости"

Детали: В так называемой "ДНР" сообщили, что "голосование" происходит по всей территории, которую контролируют оккупанты.

В так называемой "ЛНР" сказали, что все "бюллетени" доставлены на избирательные участки, "с 8 утра свою работу начинают места для голосования вне помещения".

В Мелитополе начали ходить по адресам граждан для сбора подписей.

Что предшествовало:

19 сентября в Офисе президента Украины заверили Россию и ее сообщников на оккупированных территориях Украины, что псевдореферендумы не дадут возможности легализовать захват украинских земель.

Североатлантический совет выпустил заявление с осуждением планов проведения "референдумов" на оккупированных территориях Украины и обещанием продолжать оказывать поддержку Киеву.

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что Россия выбрала путь конфронтации, объявив частичную мобилизацию, поддержав организацию незаконных "референдумов" на оккупированных территориях Украины и снова пригрозив применением оружия массового уничтожения.