Оккупанты начали "референдумы" на Донбассе, Херсонщине и в Мелитополе

Марионетки Кремля на оккупированных частях Донецкой, Луганской, Херсонской областей и Мелитополя сообщили, что начали "референдумы" о присоединении к России.

Источник: российское пропагандистское информагентство "РИА "Новости"

Детали: В так называемой "ДНР" сообщили, что "голосование" происходит по всей территории, которую контролируют оккупанты.

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В так называемой "ЛНР" сказали, что все "бюллетени" доставлены на избирательные участки, "с 8 утра свою работу начинают места для голосования вне помещения".

В Мелитополе начали ходить по адресам граждан для сбора подписей.

Что предшествовало:

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