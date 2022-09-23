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В Крыму запретили выезд мужчин без разрешения военкомата

"Украинская правда"Пятница, 23 сентября 2022, 18:19
фото: esp.md

Мужчины, выезжающие за пределы оккупированного Россией Крыма, должны получить соответствующее разрешение в военном комиссариате.

Источник: пропагандистское издание "Крыминформ" со ссылкой на пресс-службу "правительства" Крыма

Детали: При этом оккупанты утверждают, что "выезд из Крыма не запрещен", вот только крымчане, которые хотят выехать, "должны получить разрешение в военном комиссариате по месту пребывания".

Также сообщается, что проживающие в Крыму, но не зарегистрированные здесь граждане, должны стать на воинский учет по месту фактического пребывания.

При невозможности найти человека для вручения повестки с ним свяжутся по мобильному телефону.

Что предшествовало:

  • Президент России Владимир Путин утром 21 сентября в обращении к россиянам заявил о "частичной" мобилизации.
  • Позже выяснилось, что в указе о мобилизации есть тайный пункт, который позволяет Минобороны страны призвать на войну миллион человек.
  • После объявленной мобилизации в российских городах прошли протесты. По данным правозащитников, полиция задержала по меньшей мере 1 176 человек.
  • В Москве и Воронеже задержанным во время акции протеста против мобилизации начали выдавать повестки в военкоматы.

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Темы: КрыммобилизациявойнаРосcия
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