В Крыму запретили выезд мужчин без разрешения военкомата

Мужчины, выезжающие за пределы оккупированного Россией Крыма, должны получить соответствующее разрешение в военном комиссариате.

Источник: пропагандистское издание "Крыминформ" со ссылкой на пресс-службу "правительства" Крыма

Детали: При этом оккупанты утверждают, что "выезд из Крыма не запрещен", вот только крымчане, которые хотят выехать, "должны получить разрешение в военном комиссариате по месту пребывания".

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Также сообщается, что проживающие в Крыму, но не зарегистрированные здесь граждане, должны стать на воинский учет по месту фактического пребывания.

При невозможности найти человека для вручения повестки с ним свяжутся по мобильному телефону.

Что предшествовало:

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