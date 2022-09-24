В Кремле думают ввести военное положение и запретить выезд мужчин – СМИ

В Кремле обсуждают возможность введения военного положения и запрета выезда мужчин за границу, а обращение президента РФ Владимира Путина к Федеральному собранию 30 сентября будет проведено по аналогии с 2014 годом.

Источник: "Медуза" со ссылкой на российское издание "Верстка"

Детали: По данным источников "Верстки" в парламенте РФ, обращение Путина к Федеральному собранию 30 сентября будет проведено по аналогии с 2014 годом, когда Россия незаконно аннексировала Крым.

Реклама:

Это значит, что депутатов и сенаторов, скорее всего, соберут в Георгиевском зале Кремля, Путин обратится к ним по итогам проведенных "референдумов" на оккупированных территориях, затем должно быть подписание "договора" о "присоединении" этих территорий. Возможен также вариант, что Путин приедет в Госдуму.

Также сейчас в Кремле обсуждается возможность введения военного положения. По словам собеседников издания, это произойдет в том случае, если Украина продолжит атаковать так называемые "присоединенные территории", то есть, оккупированные РФ территории Украины, на которых будут сфабрикованы "референдумы" о присоединении к России.

План ввести военное положение два источника, близких к Кремлю, называли "нежелательным, но возможным".

ВИДЕО ДНЯ

Кроме того, по словам одного из них, запрет на выезд из России подлежащих призыву мужчин может быть объявлен ещё до обращения президента, так как власти оценивают поток уезжающих из страны мужчин как "вызывающий тревогу".

В начале недели этот план будет обсуждаться президентом и представителями парламента и правительства РФ, тогда и будет окончательно сформулировано решение.

Предыстория: