Все разделы
Укр Рус Eng Поддержать УП, Donate
Укр Рус Eng
up shop

В Кремле думают ввести военное положение и запретить выезд мужчин – СМИ

Катерина ТищенкоСуббота, 24 сентября 2022, 19:58
Владимир Путин и Сергей Шойгу, фото AFP via Getty Images

В Кремле обсуждают возможность введения военного положения и запрета выезда мужчин за границу, а обращение президента РФ Владимира Путина к Федеральному собранию 30 сентября будет проведено по аналогии с 2014 годом.

Источник: "Медуза" со ссылкой на российское издание "Верстка"

Детали: По данным источников "Верстки" в парламенте РФ, обращение Путина к Федеральному собранию 30 сентября будет проведено по аналогии с 2014 годом, когда Россия незаконно аннексировала Крым.

Это значит, что депутатов и сенаторов, скорее всего, соберут в Георгиевском зале Кремля, Путин обратится к ним по итогам проведенных "референдумов" на оккупированных территориях, затем должно быть подписание "договора" о "присоединении" этих территорий. Возможен также вариант, что Путин приедет в Госдуму.

Также сейчас в Кремле обсуждается возможность введения военного положения. По словам собеседников издания, это произойдет в том случае, если Украина продолжит атаковать так называемые "присоединенные территории", то есть, оккупированные РФ территории Украины, на которых будут сфабрикованы "референдумы" о присоединении к России.

План ввести военное положение два источника, близких к Кремлю, называли "нежелательным, но возможным".

Кроме того, по словам одного из них, запрет на выезд из России подлежащих призыву мужчин может быть объявлен ещё до обращения президента, так как власти оценивают поток уезжающих из страны мужчин как "вызывающий тревогу".

ВИДЕО ДНЯ

В начале недели этот план будет обсуждаться президентом и представителями парламента и правительства РФ, тогда и будет окончательно сформулировано решение.

Предыстория:

  • 21 сентября президент РФ Владимир Путин объявил частичную мобилизацию.
  • Официально планируется призвать 300 тысяч резервистов. Позже выяснилось, что в указе о мобилизации есть тайный пункт, который позволяет Минобороны страны призвать на войну миллион человек.
  • 21 сентября в российских городах после объявленной частичной мобилизации прошли протесты. По данным правозащитников, полиция задержала по меньшей мере 1 176 человек. В Москве и Воронеже задержанным начали выдавать повестки в военкоматы.

Темы: РосcияПутинвойнамобилизация
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой.
Главное сегодня

Россия может нарушить конвенцию и прибегнуть к мобилизации украинских военнопленных – ISW

ВСУ поразили расположение росгвардии в Херсоне – оперативное командование

ОбновленоВраг нанес массированный ракетный удар по Запорожью

Украина созывает срочное заседание Совбеза ООН из-за "референдумов"

Зеленский дал три обещания российским военным, которые сдадутся в плен

РФ планирует "присоединить" оккупированные территории 30 сентября – росСМИ

Все новости...
В одной из деревень России мобилизовали всех мужчин – СМИ
Российские губернаторы критикуют мобилизацию за излишнюю массовость
ATACMS и вдвое больше HIMARS: в ОП ожидают ответа мира на мобилизацию в РФ
В Кабмине назвали страны, чьи наблюдатели приехали на фейковые референдумы
Последние новости
09:33
В Херсоне погиб экс-нардеп Рады - росСМИ
09:30
Британская разведка: Мобилизацию могут использовать для усиления Росгвардии
09:23
Россияне выпустили более 170 снарядов из "Градов" и артиллерии по Днепропетровщине
09:14
КНДР запустила баллистическую ракету перед визитом вице-президента США в Сеул
08:58
"Референдум" на Луганщине: оккупанты придумали явку до 50% в разбитых вдребезги городах - ОВА
08:41
В Италии проходят досрочные выборы
08:25
Россияне иранскими дронами атаковали центр Одессы
07:58
фотоРоссияне нанесли удары по жилым домам Николаева – мэр
07:43
фотоSpaceX вывела на орбиту 52 спутника Starlink
06:45
ВСУ дали отпор врагу в районах 6 населенных пунктов – сводка
Все новости...