Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

В Кремле думают ввести военное положение и запретить выезд мужчин – СМИ

Катерина ТищенкоСуббота, 24 сентября 2022, 19:58
В Кремле думают ввести военное положение и запретить выезд мужчин – СМИ
Владимир Путин и Сергей Шойгу, фото AFP via Getty Images

В Кремле обсуждают возможность введения военного положения и запрета выезда мужчин за границу, а обращение президента РФ Владимира Путина к Федеральному собранию 30 сентября будет проведено по аналогии с 2014 годом.

Источник: "Медуза" со ссылкой на российское издание "Верстка"

Детали: По данным источников "Верстки" в парламенте РФ, обращение Путина к Федеральному собранию 30 сентября будет проведено по аналогии с 2014 годом, когда Россия незаконно аннексировала Крым.

Реклама:

Это значит, что депутатов и сенаторов, скорее всего, соберут в Георгиевском зале Кремля, Путин обратится к ним по итогам проведенных "референдумов" на оккупированных территориях, затем должно быть подписание "договора" о "присоединении" этих территорий. Возможен также вариант, что Путин приедет в Госдуму.

Также сейчас в Кремле обсуждается возможность введения военного положения. По словам собеседников издания, это произойдет в том случае, если Украина продолжит атаковать так называемые "присоединенные территории", то есть, оккупированные РФ территории Украины, на которых будут сфабрикованы "референдумы" о присоединении к России.

План ввести военное положение два источника, близких к Кремлю, называли "нежелательным, но возможным".

ВИДЕО ДНЯ

Кроме того, по словам одного из них, запрет на выезд из России подлежащих призыву мужчин может быть объявлен ещё до обращения президента, так как власти оценивают поток уезжающих из страны мужчин как "вызывающий тревогу".

В начале недели этот план будет обсуждаться президентом и представителями парламента и правительства РФ, тогда и будет окончательно сформулировано решение.

Предыстория:

  • 21 сентября президент РФ Владимир Путин объявил частичную мобилизацию.
  • Официально планируется призвать 300 тысяч резервистов. Позже выяснилось, что в указе о мобилизации есть тайный пункт, который позволяет Минобороны страны призвать на войну миллион человек.
  • 21 сентября в российских городах после объявленной частичной мобилизации прошли протесты. По данным правозащитников, полиция задержала по меньшей мере 1 176 человек. В Москве и Воронеже задержанным начали выдавать повестки в военкоматы.

Темы: РосcияПутинвойнамобилизация
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Шевченко стал единственным кандидатом на пост президента УАФ

Самым тяжелым месяцем на Таврийском направлении стал декабрь – Штупун

В Украине под Новый год будет тепло и без снега

Доверие к телемарафону продолжает падать − КМИС

Путин предупредил Си о намерении воевать с Украиной минимум 5 лет – Nikkei Asia

На Киевщине на период праздников усилят меры безопасности: будут проверки авто и торговых центров

Все новости...
В одной из деревень России мобилизовали всех мужчин – СМИ
Российские губернаторы критикуют мобилизацию за излишнюю массовость
ATACMS и вдвое больше HIMARS: в ОП ожидают ответа мира на мобилизацию в РФ
В Кабмине назвали страны, чьи наблюдатели приехали на фейковые референдумы
Последние новости
13:51
Президент Литвы: РФ может имитировать инициативу переговоров, чтобы выиграть время в войне
13:37
Комитет НАЗЯВО признал факты плагиата в диссертации эксминистра образования Шкарлета
13:30
За год США дали 34 пакета военной помощи на $24 млрд − Зеленский
13:28
Правительство еще на 3 месяца продлило сроки идентификации пенсионеров-переселенцев
13:12
Россия потеряла три больших десантных корабля в Черном море, осталось еще 10
13:01
Выполнение договоренностей с МВФ: Кабмин изменил правила предоставления финансовой поддержки бизнесу
12:55
Полиция просит украинцев провести праздники дома и не нарушать комендантский час
12:43
фотоXiaomi представила свой первый электромобиль
12:39
фотоСтроили укрытие: в детсаду в Киеве просела часть стены
12:14
Шевченко стал единственным кандидатом на пост президента УАФ
Все новости...
Реклама: