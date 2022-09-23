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В России пытались сжечь 5 военкоматов после объявления мобилизации – СМИ

"Украинская правда"Пятница, 23 сентября 2022, 11:33
Последствия поджога военкомата в Амурской области, фото Telegram-канал Mash

С начала частичной мобилизации в России пытались поджечь как минимум пять военкоматов, также участились случаи пожаров в административных зданиях. 

Источник: Медуза 

Детали: В ночь на 23 сентября неизвестные бросили в окно военкомата в Хабаровске коктейль Молотова. Полицейским дали распоряжение проверять порядок у районных военкоматов каждые два часа.

Ранее пытались сжечь военкомат в городе Свободный в Амурской области. По данным издания, известны случаи поджогов в Петербурге, Гае Оренбургской области, а также селе Кыра в Забайкалье.

Кроме того, в России участились пожары в административных зданиях. В ночь на 23 сентября пожар произошел в мэрии Камышина в Волгоградской области, а также в доме культуры в поселке Целинный на Алтае, где находится администрация сельсовета. 

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Темы: Росcиямобилизацияпожарвойна
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