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Оккупанты готовятся провести все "референдумы" 23-27 сентября

"Украинская правда"Вторник, 20 сентября 2022, 14:34
Оккупанты готовятся провести все референдумы 23-27 сентября
Иллюстративное фото из открытых источников

Оккупанты планируют провести с 23 по 27 сентября псевдореферендумы о присоединении к РФ захваченных территорий Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей.

Источник: российский Интерфакс

Детали: Так называемые "народные советы ЛНР и ДНР" первыми подтвердили даты проведения "референдумов". Вслед за ними о "голосовании" на оккупированной Херсонщине заявил "гауляйтер" Владимир Сальдо, на захваченной части Запорожья псевродефендумы обещают начать "в ближайшие дни".

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Обновлено в 16:39: Гауляйтер Запорожской области Евгений Балицкий подтвердил проведение псевдореферендума с 23 по 27 сентября. Член пророссийской оккупационной администрации Запорожья Владимир Рогов заявил, что регион может быть переименован в "Запорожский край".

Предыстория: 

  • 19 сентября так называемые "общественные палаты" "ЛНР" и "ДНР" потребовали немедленно инициировать "референдумы" о признании их субъектами РФ.
  • Оккупанты Херсонской области вслед за боевиками Донецкой и Луганской областей выступили за срочное проведение "референдума" о вступлении в РФ.
  • Глава Офиса президента Андрей Ермак назвал шантажом попытки России провести так называемые референдумы на оккупированных территориях Украины.
  • Также в ОП заверили Россию и ее подельников на оккупированных территориях Украины, что псевдореферендумы не позволят легализовать захват украинских земель.

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Темы: референдумХерсонская областьЗапорожская область
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