Разведка Британии: Путин может объявить аннексию, но это не даст желаемого эффекта в РФ

Британская разведка констатирует, что во время выступления перед обеими палатами российского парламента в пятницу 30 сентября президент РФ Владимир Путин может объявить об аннексии оккупированных российской армией украинских территорий.

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в разведывательном обзоре Минобороны Великобритании.

"Существует реальная возможность, что Путин использует свое выступление для официального объявления о присоединении оккупированных регионов Украины к Российской Федерации", - отмечает британская разведка, напоминая, что "референдумы", которые сейчас проходят на этих территориях, должны завершиться 27 сентября.

"Российское руководство почти наверняка надеется, что любое объявление об аннексии будет рассматриваться как оправдание "специальной военной операции" и консолидирует патриотическую поддержку конфликта", - говорится в обзоре.

Однако, по мнению британской разведки, это стремление, вероятно, будет подорвано растущей внутренней осведомленностью о недавних неудачах России на поле боя и значительным беспокойством относительно частичной мобилизации, объявленной на прошлой неделе.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 27 September 2022



Find out more about the UK government's response: https://t.co/xG1CgXqeKM



🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/schw2ockbs