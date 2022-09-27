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Разведка Британии: Путин может объявить аннексию, но это не даст желаемого эффекта в РФ

"Европейская правда", "Украинская правда"Вторник, 27 сентября 2022, 09:06
Разведка Британии: Путин может объявить аннексию, но это не даст желаемого эффекта в РФ
Владимир Путин, фото Кремля

Британская разведка констатирует, что во время выступления перед обеими палатами российского парламента в пятницу 30 сентября президент РФ Владимир Путин может объявить об аннексии оккупированных российской армией украинских территорий.

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в разведывательном обзоре Минобороны Великобритании.

"Существует реальная возможность, что Путин использует свое выступление для официального объявления о присоединении оккупированных регионов Украины к Российской Федерации", - отмечает британская разведка, напоминая, что "референдумы", которые сейчас проходят на этих территориях, должны завершиться 27 сентября.

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"Российское руководство почти наверняка надеется, что любое объявление об аннексии будет рассматриваться как оправдание "специальной военной операции" и консолидирует патриотическую поддержку конфликта", - говорится в обзоре.

Однако, по мнению британской разведки, это стремление, вероятно, будет подорвано растущей внутренней осведомленностью о недавних неудачах России на поле боя и значительным беспокойством относительно частичной мобилизации, объявленной на прошлой неделе.

Ранее разведка Британии заявляла, что Россию ждут организационные трудности с обеспечением всего, необходимого для подготовки мобилизованных, эти люди могут оказаться на передовой после минимальной подготовки.

Российские СМИ сообщали, что 30 сентября РФ может заявить о "присоединении" оккупированных районов Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей.

Темы: РосcияПутиноккупацияразведка
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