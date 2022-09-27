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Розвідка Британії: Путін може оголосити анексію, але це не дасть бажаного ефекту в РФ

"Європейська правда", "Українська правда"Вівторок, 27 вересня 2022, 09:06
Володимир Путін, фото Кремля

Британська розвідка констатує, що під час виступу перед обома палатами російського парламенту у п’ятницю 30 вересня президент РФ Володимир Путін може оголосити про анексію окупованих російською армією українських територій.

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться у розвідувальному огляді Міноборони Британії.

"Існує реальна можливість, що Путін використає свій виступ для офіційного оголошення про приєднання окупованих регіонів України до Російської Федерації", – зазначає британська розвідка, нагадуючи, що "референдуми", які зараз проходять на цих територіях, мають завершитися 27 вересня.

"Російське керівництво майже напевно сподівається, що будь-яке оголошення про анексію буде розглядатися як виправдання "спеціальної військової операції" та консолідує патріотичну підтримку конфлікту", – йдеться в огляді.

Однак, на думку британської розвідки, це прагнення, ймовірно, буде підірване зростанням внутрішньої обізнаності про нещодавні невдачі Росії на полі бою і значним занепокоєнням щодо часткової мобілізації, оголошеної минулого тижня.

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Раніше розвідка Британії заявляла, що Росію чекають організаційні труднощі із забезпеченням всього, необхідного для підготовки мобілізованих, ці люди можуть опинитися на передовій після мінімальної підготовки.

Російські ЗМІ повідомляли, що 30 вересня РФ може заявити про "приєднання" окупованих районів Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей.

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Теми: РосіяПутінокупаціярозвідка
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