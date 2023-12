Розвідка Британії: Путін може оголосити анексію, але це не дасть бажаного ефекту в РФ

Британська розвідка констатує, що під час виступу перед обома палатами російського парламенту у п’ятницю 30 вересня президент РФ Володимир Путін може оголосити про анексію окупованих російською армією українських територій.

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться у розвідувальному огляді Міноборони Британії.

"Існує реальна можливість, що Путін використає свій виступ для офіційного оголошення про приєднання окупованих регіонів України до Російської Федерації", – зазначає британська розвідка, нагадуючи, що "референдуми", які зараз проходять на цих територіях, мають завершитися 27 вересня.

Реклама:

"Російське керівництво майже напевно сподівається, що будь-яке оголошення про анексію буде розглядатися як виправдання "спеціальної військової операції" та консолідує патріотичну підтримку конфлікту", – йдеться в огляді.

Однак, на думку британської розвідки, це прагнення, ймовірно, буде підірване зростанням внутрішньої обізнаності про нещодавні невдачі Росії на полі бою і значним занепокоєнням щодо часткової мобілізації, оголошеної минулого тижня.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 27 September 2022



Find out more about the UK government's response: https://t.co/xG1CgXqeKM



🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/schw2ockbs