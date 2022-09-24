Все разделы
Укр Рус Eng Поддержать УП, Donate
Укр Рус Eng
up shop

РФ планирует "присоединить" оккупированные территории 30 сентября – росСМИ

Катерина ТищенкоСуббота, 24 сентября 2022, 20:38
Владимир Путин, фото Getty Images

Россия может заявить о "присоединении" оккупированных районов Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей 30 сентября.

Источник: российские пропагандистские агентства ТАСС и РИА Новости со ссылкой на источники

Детали: Как сообщил ТАСС источник в Госдуме, так называемая процедура вхождения оккупированных территорий в состав России может состояться 30 сентября.

Законопроекты о вхождении оккупированных территорий в РФ могут внести в Госдуму вечером 28 сентября, сообщил источник. По его же информации, законопроекты могут быть рассмотрены на внеочередном заседании 29 сентября.

В свою очередь, РИА Новости сообщает со ссылкой на источник в российском парламенте, что президент России Владимир Путин может выступить с посланием к Федеральному собранию 30 сентября.

"Будет протокольное мероприятие 30 сентября", — рассказал собеседник агентства, отметив, что по уровню его организации можно предположить присутствие на нем первого лица. Источник не исключил, что в этот день президент выступит с посланием к Федеральному собранию.

Кроме того, как сообщил источник РИА Новости, Совет Федерации 29 сентября может рассмотреть договор и закон о так называемом "вхождении в состав России новых субъектов".

ВИДЕО ДНЯ

Что предшествовало: Ранее российское издание "Верстка" сообщило, что обращение Путина к Федеральному собранию 30 сентября будет проведено по аналогии с 2014 годом, когда Россия незаконно аннексировала Крым.

Это значит, что депутатов и сенаторов, скорее всего, соберут в Георгиевском зале Кремля, Путин обратится к ним по итогам проведенных "референдумов" на оккупированных территориях, затем должно быть подписание "договора" о "присоединении" этих территорий. Возможен также вариант, что Путин приедет в Госдуму.

Предыстория:

  • 23 сентября марионетки Кремля на оккупированных частях Донецкой, Луганской, Херсонской областей и Мелитополя сообщили, что начали "референдумы"о присоединении к России.
  • В Офисе президента заверили Россию и ее сообщников на оккупированных территориях Украины, что псевдореферендумы не дадут возможности легализовать захват украинских земель.

Темы: РосcияоккупацияПутин
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой.
Главное сегодня

В Херсоне убили экс-нардепа Рады - росСМИ

Россия может нарушить конвенцию и прибегнуть к мобилизации украинских военнопленных – ISW

ВСУ поразили расположение росгвардии в Херсоне – оперативное командование

ОбновленоВраг нанес массированный ракетный удар по Запорожью

Украина созывает срочное заседание Совбеза ООН из-за "референдумов"

Зеленский дал три обещания российским военным, которые сдадутся в плен

Все новости...
Росcия
Зеленский дал три обещания российским военным, которые сдадутся в плен
ATACMS и вдвое больше HIMARS: в ОП ожидают ответа мира на мобилизацию в РФ
Российские губернаторы критикуют мобилизацию за излишнюю массовость
Последние новости
10:23
ГПСУ о направлении Беларуси: Силы обороны делают все, чтобы не допустить провокаций или вторжения
10:23
"Нет геноциду": в российском Якутске женщины вышли на протест – просят вернуть мужчин
10:15
Премьер Польши: Режим Путина слабеет с каждым днем, поэтому идет на эскалацию
10:00
Mazda планирует прекратить производство в России
09:41
ВСУ уничтожили 400 оккупантов за сутки – Генштаб
09:33
В Херсоне убили экс-нардепа Рады - росСМИ
09:30
Британская разведка: Мобилизацию могут использовать для усиления Росгвардии
09:23
Россияне выпустили более 170 снарядов из "Градов" и артиллерии по Днепропетровщине
09:14
КНДР запустила баллистическую ракету перед визитом вице-президента США в Сеул
08:58
"Референдум" на Луганщине: оккупанты придумали явку до 50% в разбитых вдребезги городах - ОВА
Все новости...