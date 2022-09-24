РФ планирует "присоединить" оккупированные территории 30 сентября – росСМИ

Россия может заявить о "присоединении" оккупированных районов Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей 30 сентября.

Источник: российские пропагандистские агентства ТАСС и РИА Новости со ссылкой на источники

Детали: Как сообщил ТАСС источник в Госдуме, так называемая процедура вхождения оккупированных территорий в состав России может состояться 30 сентября.

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Законопроекты о вхождении оккупированных территорий в РФ могут внести в Госдуму вечером 28 сентября, сообщил источник. По его же информации, законопроекты могут быть рассмотрены на внеочередном заседании 29 сентября.

В свою очередь, РИА Новости сообщает со ссылкой на источник в российском парламенте, что президент России Владимир Путин может выступить с посланием к Федеральному собранию 30 сентября.

"Будет протокольное мероприятие 30 сентября", — рассказал собеседник агентства, отметив, что по уровню его организации можно предположить присутствие на нем первого лица. Источник не исключил, что в этот день президент выступит с посланием к Федеральному собранию.

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Кроме того, как сообщил источник РИА Новости, Совет Федерации 29 сентября может рассмотреть договор и закон о так называемом "вхождении в состав России новых субъектов".

Что предшествовало: Ранее российское издание "Верстка" сообщило, что обращение Путина к Федеральному собранию 30 сентября будет проведено по аналогии с 2014 годом, когда Россия незаконно аннексировала Крым.

Это значит, что депутатов и сенаторов, скорее всего, соберут в Георгиевском зале Кремля, Путин обратится к ним по итогам проведенных "референдумов" на оккупированных территориях, затем должно быть подписание "договора" о "присоединении" этих территорий. Возможен также вариант, что Путин приедет в Госдуму.

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