Польша и Дания открывают новый трубопровод для транспортировки норвежского газа

Премьер-министры Польши и Дании во вторник откроют газопровод под названием Baltic Pipe, который станет новым каналом для норвежского газа в Европу.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на TVN24.

Baltic Pipe является одним из главных проектов польского правительства для обеспечения энергетической безопасности и полной независимости Польши от российского газа.

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Церемония состоится на газокомпрессорной станции в Будно Западнопоморского воеводства. Также планируется символический старт транспортировки газа.

Полноценная транспортировка газа по системе Baltic Pipe с месторождений на норвежском континентальном шельфе в Польшу по 900-километровому маршруту через Данию запланирована на субботу, 1 октября.

Не только Польша впервые сможет импортировать норвежский газ через Данию, но и соседние с ней страны, в частности Словакия и Чехия. Газ начнет поступать в трубопровод 1 октября, а выход на полную мощность ожидается до конца ноября. Инвесторами выступают операторы транспортировки: датская Energinet и польская Gaz-System.

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Baltic Pipe состоит из пяти элементов - соединение норвежской системы в Северном море с датской системой, большой газотранспортный маршрут через Данию, газокомпрессорная станция на датском острове Зеландия, морской газопровод из Дании в Польшу с приемным терминалом и дополнительными элементами польской системы передачи.