На Харьковщине освободили Купянск-Узловой, еще 6% области – под оккупацией

Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов подтвердил, что поселок городского типа Купянск-Узловой, расположенный на левом берегу реки Оскол, деоккупирован.

Источник: Олег Синегубов в эфире национального телемарафона 27 сентября, заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко

Прямая речь Синегубова: "Еще 6% нашей области остаются временно оккупированными. Сейчас уже немного меньше (после освобождения Купянска-Узлового – ред.).

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У них (россиян – ред.) было несколько принципиальных и достаточно важных для них направлений: Изюм, Изюмская высота так называемая – это путь, по которому они направляли свою военную технику на территорию Донецкой и Луганской областей, там усиливали свое военное присутствие; и, конечно, Купянск-Узловой – это одна из самых больших логистических, железнодорожных развязок на территории Харьковской области.

С первых часов полномасштабной войны она была оккупирована, и враг ее сильно оборонял и держал. Благодаря успешной военной операции наши Вооруженные силы ее сейчас отбили и полностью фактически контролируют".

Детали: По словам главы Харьковской ОВА, каждый метр украинской территории "освобождается достаточно тяжело, потому что враг не отступает, постоянно пытается перегруппироваться, стягивает свои резервы".

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Синегубов подтвердил, что россияне продолжают обстреливать Харьковскую область, в частности, Купянск. За минувшие сутки в области 9 человек погибли, 5 человек получили ранения.

В Харькове третьи сутки относительно тихо.

По данным Кирилла Тимошенко из ОП, в Харьковской области по состоянию на 27 сентября деоккупировано уже 454 населенных пункта.

Этому предшествовало: Накануне в соцсетях писали об освобождении Купянска-Узлового.

Генштаб ВСУ 26 сентября косвенно подтвердил это в вечерней сводке, сообщив, что на Слобожанском направлении российские войска, среди прочего, обстреливали и Купянск-Узловой.

Об освобождении города Купянск, расположенном на правом берегу Оскола (противоположном от Купянска-Узлового), стало известно 10 сентября.

Заместитель министра обороны Анна Маляр сообщала, что с 6 по 14 сентября украинские силы в Харьковской области освободили порядка 8500 квадратных километров, 388 населенных пунктов и 150 тысяч человек.