Все разделы
Укр Рус Eng Поддержать УП, Donate
Укр Рус Eng
up shop

На Харьковщине освободили Купянск-Узловой, еще 6% области – под оккупацией

Елена РощинаВторник, 27 сентября 2022, 13:58
Купянск-Узловой, на реке Оскол, Google Maps

Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов подтвердил, что поселок городского типа Купянск-Узловой, расположенный на левом берегу реки Оскол, деоккупирован.

Источник: Олег Синегубов в эфире национального телемарафона 27 сентября, заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко

Прямая речь Синегубова: "Еще 6% нашей области остаются временно оккупированными. Сейчас уже немного меньше (после освобождения Купянска-Узлового – ред.).

У них (россиян – ред.) было несколько принципиальных и достаточно важных для них направлений: Изюм, Изюмская высота так называемая – это путь, по которому они направляли свою военную технику на территорию Донецкой и Луганской областей, там усиливали свое военное присутствие; и, конечно, Купянск-Узловой – это одна из самых больших логистических, железнодорожных развязок на территории Харьковской области.

С первых часов полномасштабной войны она была оккупирована, и враг ее сильно оборонял и держал. Благодаря успешной военной операции наши Вооруженные силы ее сейчас отбили и полностью фактически контролируют".

Детали: По словам главы Харьковской ОВА, каждый метр украинской территории "освобождается достаточно тяжело, потому что враг не отступает, постоянно пытается перегруппироваться, стягивает свои резервы".

Синегубов подтвердил, что россияне продолжают обстреливать Харьковскую область, в частности, Купянск. За минувшие сутки в области 9 человек погибли, 5 человек получили ранения.

ВИДЕО ДНЯ

В Харькове третьи сутки относительно тихо.

По данным Кирилла Тимошенко из ОП, в Харьковской области по состоянию на 27 сентября деоккупировано уже 454 населенных пункта.

Этому предшествовало: Накануне в соцсетях писали об освобождении Купянска-Узлового.

Генштаб ВСУ 26 сентября косвенно подтвердил это в вечерней сводке, сообщив, что на Слобожанском направлении российские войска, среди прочего, обстреливали и Купянск-Узловой.

Об освобождении города Купянск, расположенном на правом берегу Оскола (противоположном от Купянска-Узлового), стало известно 10 сентября.

Заместитель министра обороны Анна Маляр сообщала, что с 6 по 14 сентября украинские силы в Харьковской области освободили порядка 8500 квадратных километров, 388 населенных пунктов и 150 тысяч человек.

УП, дополнено

Присоединяйтесь к Клубу читателей

Темы: Харьковская областьдеоккупациявойна
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой.
Главное сегодня

Reuters: США готовят для Украины новый пакет военной помощи на более чем $1 млрд

Оккупанты начали озвучивать результаты своих псевдореферендумов

Блинкен: Украина может применять западное оружие в регионах, где РФ провела "референдумы"

Российский "Газпром" угрожает "Нафтогазу" санкциями: какие могут быть последствия

Бывшие власти Болгарии разрешили построить российский газопровод для "изоляции Украины" – СМИ

В Швеции сообщили о зафиксированных взрывах на маршрутах "Северных потоков"

Все новости...
Харьковская область
На Харьковщине освободили 454 населенных пункта, туда возвращается жизнь – ОП
Оккупанты украли унитаз с "Новой почты" перед отступлением на Харьковщине
"Под каждой подушкой граната": на Харьковщине оккупанты минировали дома и школы
Последние новости
02:54
Reuters: США готовят для Украины новый пакет военной помощи на более чем $1 млрд
02:18
ВСУ уничтожили 58 захватчиков и почти 80 единиц вражеской техники - ОК "Юг"
01:33
Россия будет поставлять в Афганистан нефтепродукты, газ и пшеницу – СМИ
00:57
Враг из САУ ударил по общине на Сумщине
00:30
Россия опять пытается сорвать зерновую инициативу – Зеленский
00:20
Украина не прошла в дивизион "А" Лиги Наций
00:18
Зеленский о фронте: Без деталей, но мы продвигаемся вперед
23:51
ЕС введет санкции против организаторов российских "референдумов"
23:47
Зеленский поздравил Мелони с победой на выборах в Италии
23:40
Реанимация в пути. Как спасают пациентов с востока
Все новости...