Все разделы
Укр Рус Eng Поддержать УП, Donate
Укр Рус Eng
up shop

Оккупанты публикуют первые результаты "референдумов" на участках в России: "за" 98%

Роман ПетренкоВторник, 27 сентября 2022, 17:01
фото: тасс

ЦИК РФ огласило первые результаты псевдореферендума на территории России, и якобы подавляющее большинство избирателей проголосовали за вхождение оккупированных территорий Украины в состав Российской Федерации.

Источник: кремлевские издания "РИА Новости" и "Интерфакс"

Детали: Власти России представили первые "результаты" псефдореферендума, как люди голосовали на "участках" на территории РФ.

Якобы по итогам обработки 14,07% протоколов 97,79% избирателей на участках на территории РФ проголосовали за вхождение "ЛНР" в состав России, за "ДНР" - 98,05% "за" после обработки 16,06%.

За Херсонскую область обработали якобы 12% голосов, 97,47% поддержали, а за Запорожскую – якобы при подсчете 20% ровно 98% "за".

Также оккупанты пишут, что после референдума попытаются оккупировать всю территорию Запорожской области.

Справка: Кроме оккупированных территорий на "референдумах" также голосовали и в самой России. Кремль говорит, якобы там участвовали люди, которые выехали с оккупированных территорий Луганщины, Донетчины, Херсонщины и Запорожья.

ВИДЕО ДНЯ

Напомним:

  • 23 сентября марионетки Кремля на оккупированных частях Донецкой, Луганской, Херсонской областей и Мелитополя сообщили, что начали "референдумы"о присоединении к России.
  • По данным пропагандистских СМИ оккупантов, Россия может заявить о "присоединении" оккупированных районов Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей 30 сентября.

Присоединяйтесь к Клубу читателей

Темы: референдумРосcияоккупациявойна
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой.
Главное сегодня

Reuters: США готовят для Украины новый пакет военной помощи на более чем $1 млрд

Оккупанты начали озвучивать результаты своих псевдореферендумов

Блинкен: Украина может применять западное оружие в регионах, где РФ провела "референдумы"

Российский "Газпром" угрожает "Нафтогазу" санкциями: какие могут быть последствия

Бывшие власти Болгарии разрешили построить российский газопровод для "изоляции Украины" – СМИ

В Швеции сообщили о зафиксированных взрывах на маршрутах "Северных потоков"

Все новости...
референдум
"Международные" наблюдатели от оккупантов: кто приехал на псевдореферендумы
Только 20% жителей оккупированого Мариуполя участвовали в "референдуме" – мэр
Оккупанты привлекли россиян к "голосованию" на псевдореферендуме в Мариуполе – советник мэра
Последние новости
05:35
ISW прогнозирует, как Россия "переформулирует свое вторжение в Украину"
04:50
Референдум на Кубе поддержал однополые браки
03:52
На освобожденных территориях Харьковщины зафиксировано более полутысячи военных преступлений РФ – МВД
02:54
Reuters: США готовят для Украины новый пакет военной помощи на более чем $1 млрд
02:18
ВСУ уничтожили 58 захватчиков и почти 80 единиц вражеской техники - ОК "Юг"
01:33
Россия будет поставлять в Афганистан нефтепродукты, газ и пшеницу – СМИ
00:57
Враг из САУ ударил по общине на Сумщине
00:30
Россия опять пытается сорвать зерновую инициативу – Зеленский
00:20
Украина не прошла в дивизион "А" Лиги Наций
00:18
Зеленский о фронте: Без деталей, но мы продвигаемся вперед
Все новости...