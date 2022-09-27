Оккупанты публикуют первые результаты "референдумов" на участках в России: "за" 98%
ЦИК РФ огласило первые результаты псевдореферендума на "участках" на территории России, и якобы подавляющее большинство избирателей проголосовали за вхождение оккупированных территорий Украины в состав Российской Федерации.
Источник: кремлевские издания "РИА Новости" и "Интерфакс"
Детали: Власти России представили первые "результаты" псефдореферендума, как люди голосовали на "участках" на территории РФ.
Якобы по итогам обработки 14,07% протоколов 97,79% избирателей на участках на территории РФ проголосовали за вхождение "ЛНР" в состав России, за "ДНР" - 98,05% "за" после обработки 16,06%.
За Херсонскую область обработали якобы 12% голосов, 97,47% поддержали, а за Запорожскую – якобы при подсчете 20% ровно 98% "за".
Также оккупанты пишут, что после референдума попытаются оккупировать всю территорию Запорожской области.
Справка: Кроме оккупированных территорий на "референдумах" также голосовали и в самой России. Кремль говорит, якобы там участвовали люди, которые выехали с оккупированных территорий Луганщины, Донетчины, Херсонщины и Запорожья.
Напомним:
- 23 сентября марионетки Кремля на оккупированных частях Донецкой, Луганской, Херсонской областей и Мелитополя сообщили, что начали "референдумы"о присоединении к России.
- По данным пропагандистских СМИ оккупантов, Россия может заявить о "присоединении" оккупированных районов Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей 30 сентября.