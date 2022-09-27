Оккупанты публикуют первые результаты "референдумов" на участках в России: "за" 98%

ЦИК РФ огласило первые результаты псевдореферендума на территории России, и якобы подавляющее большинство избирателей проголосовали за вхождение оккупированных территорий Украины в состав Российской Федерации.

Источник: кремлевские издания "РИА Новости" и "Интерфакс"

Детали: Власти России представили первые "результаты" псефдореферендума, как люди голосовали на "участках" на территории РФ.

Якобы по итогам обработки 14,07% протоколов 97,79% избирателей на участках на территории РФ проголосовали за вхождение "ЛНР" в состав России, за "ДНР" - 98,05% "за" после обработки 16,06%.

За Херсонскую область обработали якобы 12% голосов, 97,47% поддержали, а за Запорожскую – якобы при подсчете 20% ровно 98% "за".

Также оккупанты пишут, что после референдума попытаются оккупировать всю территорию Запорожской области.

Справка: Кроме оккупированных территорий на "референдумах" также голосовали и в самой России. Кремль говорит, якобы там участвовали люди, которые выехали с оккупированных территорий Луганщины, Донетчины, Херсонщины и Запорожья.

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