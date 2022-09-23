На Харьковщине обнаружили 18 пыточных, известны личности более тысячи российских военных преступников – полиция
Правоохранители обнаружили 18 мест на Харьковщине, где оккупанты пытали украинских граждан, также установлены личности более 1 тысячи российских военных, которые совершали преступления на оккупированных территориях.
Источник: первый заместитель начальника Главного следственного управления Нацполиции Сергей Пантелеев на брифинге в Military Media Center 23 сентября
Прямая речь Пантелеева: "Проведено более 1,5 тысячи осмотров мест совершения военных преступлений на Харьковщине. В ходе отработки освобожденных населенных пунктов полицией обнаружено 18 мест, в которых россияне незаконно удерживали и пытали наших граждан. Помещения этих пыточных уже осмотрены, доказательства военных преступлений зафиксированы и собраны".
Детали: Он добавил, что Нацполиция также создала реестр военнослужащих РФ и незаконных вооруженных формирований оккупантов, которые были на Харьковщине. В этот реестр уже внесли более тысячи человек, чьи личности установлены – известны их фамилии, позывные и фотографии.
Сейчас полиция по этим лицам работает с местными жителями, которые были в оккупации.
Пантелеев заверил, что каждый военный преступник будет установлен, а его вина доказана.
Он добавил, что правоохранители также отработали более 2 тысяч человек на предмет коллаборационной деятельности.
По словам Пантелеева, с начала широкомасштабного вторжения России в Украину следователи Нацполиции начали более 1400 уголовных производств относительно коллаборационной деятельности. В рамках этих уголовных производств 235 лицам сообщили о подозрении. 138 обвинительных актов уже переданы в суд – злоумышленников ждет соответствующее наказание.
Всего с начала полномасштабного вторжения РФ следователи полиции начали более 34 тысяч уголовных производств по фактам военных преступлений, совершенных российскими оккупантами, участниками незаконных вооруженных формирований "Л/ДНР" и частных военных формирований России.
По словам Пантелеева, значительную часть из них полиция фиксировала во время отработки освобожденных территорий Киевской, Житомирской, Сумской и Черниговской областей. Сейчас усилия правоохранителей сосредоточены на фиксации преступлений на территории Харьковской области.
Предыстория:
- 16 сентября глава Нацполиции Игорь Клименко сообщил, что на деоккупированной территории Харьковской области уже обнаружили 10 пыточных.
- 17 сентября стало известно, что во время оккупации пгт Казачья Лопань на Харьковщине российская армия пытала людей в подвальном помещении так называемой "Народной милиции".