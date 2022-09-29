Удары по Днепру: есть погибший и раненые, горит полсотни автобусов
Четверг, 29 сентября 2022, 23:50
В результате удара российских ракет по городу Днепр один человек погиб и по меньшей мере двое получили ранения, на транспортном предприятии масштабный пожар.
Источник: глава Днепропетровской ОГА Валентин Резниченко в Telegram
Дословно: "Одного человека убили, по меньшей мере двух ранили. Россияне снова атаковали Днепр ракетами.
Попали по жилому кварталу в центре города – по тому же, что и несколько недель назад.
Попали и в транспортное предприятие. Там сильный пожар – горит админздание и около 50 автобусов".
Детали: По словам Резниченко, на месте работают спасатели и полиция. Масштабы разрушений выясняются.
Ранее сообщалось, что в Днепре прогремела серия взрывов.
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Предыстория:
- В ночь на 29 сентября российские войска нанесли ракетный удар по городу Днепр.
- В результате погибло двое взрослых и двое детей, еще 5 человек получили ранения.