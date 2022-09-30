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Удары по Днепру: есть погибший и раненые, горит полсотни автобусов

Катерина ТищенкоПятница, 30 сентября 2022, 00:33
Удары по Днепру: есть погибший и раненые, горит полсотни автобусов
последствия обстрела Днепра, фото из Telegram Резниченко

В результате удара российских ракет по городу Днепр один человек погиб и по меньшей мере двое получили ранения, на транспортном предприятии масштабный пожар.

Источник: глава Днепропетровской ОГА Валентин Резниченко в Telegram

Дословно: "Одного человека убили, по меньшей мере двух ранили. Россияне снова атаковали Днепр ракетами.

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Попали по жилому кварталу в центре города – по тому же, что и несколько недель назад.

Попали и в транспортное предприятие. Там сильный пожар – горит админздание и около 50 автобусов".

Детали: По словам Резниченко, на месте работают спасатели и полиция. Масштабы разрушений выясняются.

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Ранее сообщалось, что в Днепре прогремела серия взрывов.

Предыстория:

Темы: Днепрвойнавзрыв
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