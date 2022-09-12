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Заместитель гауляйтера Новой Каховки "воскрес" на росТВ: говорит, что вернется

"Украинская правда"Понедельник, 12 сентября 2022, 13:11
Заместитель гауляйтера Новой Каховки воскрес на росТВ: говорит, что вернется
Коллаборант Виталий Гура, скрин из эфира Первого канала

Заместитель "главы администрации" оккупированной Новой Каховки на Херсонщине Виталий Гура, который, как сообщалось ранее, был убит, появился в эфире российского телевидения. 

Источник: российский пропагандистский "Первый канал"

Детали: По словам коллаборанта, его "смерть" 6 августа была якобы подстроена российской ФСБ, которая получила информацию о готовящемся на него покушении: "В начале августа ко мне подошли и сказали, что на меня идет покушение, предоставили запись, что имеется, хотят меня убить".

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Гура заявил, что он "вернется и будет заниматься своей деятельностью дальше".

Также российское пропагандистское телевидение назвало инсценировкой убийство так называемого "замначальника полиции" оккупированной россиянами Новой Каховки Сергея Томки, о котором сообщалось в июле.

 
Серегей Томка, скрин с ефира росТВ

Предыстория: 

ВИДЕО ДНЯ
  • 6 августа росСМИ сообщили, что коллаборант, так называемый "заместитель начальника ВГА" оккупированной Новой Каховки Херсонской области Виталий Гура умер в больнице после того, как был расстрелян.
  • 8 июля  Центр национального сопротивления, сообщил что в оккупированной Новой Каховке был убит полицейский Сергей Томко, который перешел на сторону россиян и был заместителем руководителя местной "полиции".

Темы: Херсонская областьоккупацияРосcия
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