Заместитель гауляйтера Новой Каховки "воскрес" на росТВ: говорит, что вернется

Заместитель "главы администрации" оккупированной Новой Каховки на Херсонщине Виталий Гура, который, как сообщалось ранее, был убит, появился в эфире российского телевидения.

Источник: российский пропагандистский "Первый канал"

Детали: По словам коллаборанта, его "смерть" 6 августа была якобы подстроена российской ФСБ, которая получила информацию о готовящемся на него покушении: "В начале августа ко мне подошли и сказали, что на меня идет покушение, предоставили запись, что имеется, хотят меня убить".

Гура заявил, что он "вернется и будет заниматься своей деятельностью дальше".

Также российское пропагандистское телевидение назвало инсценировкой убийство так называемого "замначальника полиции" оккупированной россиянами Новой Каховки Сергея Томки, о котором сообщалось в июле.

Серегей Томка, скрин с ефира росТВ

Предыстория:

6 августа росСМИ сообщили, что коллаборант, так называемый "заместитель начальника ВГА" оккупированной Новой Каховки Херсонской области Виталий Гура умер в больнице после того, как был расстрелян.

8 июля Центр национального сопротивления, сообщил что в оккупированной Новой Каховке был убит полицейский Сергей Томко, который перешел на сторону россиян и был заместителем руководителя местной "полиции".