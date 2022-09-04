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Задержаны два человека, причастные к взрыву в Чернигове – президент

Катерина ТищенкоВоскресенье, 4 сентября 2022, 22:38
Место взрыва в Чернигове, ФОТО С FACEBOOK ЧЕРНИГОВСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА

Президент Владимир Зеленский сообщил о задержании двух человек, причастных к взрыву на детском мероприятии в Чернигове 3 сентября, в результате которого пострадали 15 человек.

Источник: вечернее обращение президента

Прямая речь: "Сегодня получил доклад о том, что по подозрению в совершении уголовного правонарушения были задержаны два человека, непосредственно причастные к трагическому инциденту в Чернигове – тот, кто дал приказ отвезти боевое оружие на публичное городское мероприятие и тот, кто разрешил ребенку взять оружие в руках".

Детали: Зеленский уточнил, что уголовное производство расследует ГБР.

"Еще раз предупреждаю всех представителей власти и правоохранительных органов на местах: смотрите, чтобы на публичных мероприятиях не было боевого оружия и других опасных средств", – подчеркнул президент.

Что предшествовало: Днем 3 сентября в исторической части Чернигова на мероприятии, предусматривавшем интерактив для детей, сработал гранатомет, произошел взрыв. Было известно о 4 пострадавших детях.

Президент Владимир Зеленский заявил, что все виновные в взрыве в центре Чернигова будут наказаны и призвал местные власти не допустить повторения подобных случаев.

ВИДЕО ДНЯ

4 сентября глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус сообщил, что после взрыва за медицинской помощью обратились 15 человек, из которых 8 детей.

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Темы: ЗеленскийЧерниговвзрыв
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