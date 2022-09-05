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В Киеве снова задымленное утро из-за пожаров на торфяниках

"Украинская правда"Понедельник, 5 сентября 2022, 10:43
Смог в Киеве 5 сентября, фото КГГА

В Киеве утром 5 сентября снова наблюдается задымление воздуха в связи с пожарами на торфяном месторождении.

Источник: Киевская городская государственная администрация в Telegram и управление ГСЧС в Киевской области в Facebook

Детали: Спасатели сообщают, что по состоянию на 08:00 продолжается ликвидация пожаров вблизи села Сосновка Вышгородского района и села Первое Мая Броварского района.

В КГГА рекомендуют киевлянам и жителям области закрыть окна, пить больше воды, пользоваться воздухоочистителями и не выходить на улицу, если есть возможность. В ГСЧС просят сообщать по номеру 101 об обнаружении новых очагов возгорания торфяников.

Дословно спасатели: "Помните, хоть и ликвидация пожаров торфяников – это длительный процесс, однако маленький участок пожара на торфянике ликвидировать легче. Не пытайтесь ликвидировать эти пожары самостоятельно – это очень опасно".

 
 

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Темы: КиевпожарКиевская область
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