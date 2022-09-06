Суд арестовал военных, причастных к взрыву на выставке в Чернигове. Определен залог
Вторник, 6 сентября 2022, 17:44
Деснянский районный суд Чернигова арестовал на 2 месяца с правом внесения залога двух военнослужащих, причастных к ранению детей.
Источник: Государственное бюро расследований
Детали: Военнослужащему, разрешившему ребенку нажать спусковой крючок реактивной противотанковой гранаты, и его командиру назначен залог в сумме 416 тысяч гривен для каждого.
Что предшествовало: Ранее работники ГБР сообщили о подозрении этим военным в нарушении правил обращения с оружием, что причинило телесные повреждения нескольким лицам.
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет.
Предыстория:
- Днем 3 сентября в исторической части Чернигова на мероприятии, предусматривавшем интерактив для детей, сработал ручной противотанковый гранатомет, произошел взрыв.
- Сначала было известно о 4 пострадавших детях. Позже глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус сообщил, что в результате взрыва за медпомощью обратились 15 человек, из которых 8 детей. Двухлетний малыш в результате инцидента пережил операцию и находится в реанимации.
- Президент Владимир Зеленский сообщил о задержании двух лиц, причастных к взрыву на выставке в Чернигове 3 сентября: того, кто приказал привезти боевое оружие на публичное городское мероприятие, и того, кто позволил ребенку взять оружие в руки.
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