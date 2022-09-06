Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Суд арестовал военных, причастных к взрыву на выставке в Чернигове. Определен залог

Валентина РоманенкоВторник, 6 сентября 2022, 17:44
фото "Суспільного" с заседания суда в Чернигове

Деснянский районный суд Чернигова арестовал на 2 месяца с правом внесения залога двух военнослужащих, причастных к ранению детей.

Источник: Государственное бюро расследований

Детали: Военнослужащему, разрешившему ребенку нажать спусковой крючок реактивной противотанковой гранаты, и его командиру назначен залог в сумме 416 тысяч гривен для каждого.

Что предшествовало: Ранее работники ГБР сообщили о подозрении этим военным в нарушении правил обращения с оружием, что причинило телесные повреждения нескольким лицам.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет.

Предыстория:

  • Днем 3 сентября в исторической части Чернигова на мероприятии, предусматривавшем интерактив для детей, сработал ручной противотанковый гранатомет, произошел взрыв.
  • Сначала было известно о 4 пострадавших детях. Позже глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус сообщил, что в результате взрыва за медпомощью обратились 15 человек, из которых 8 детей. Двухлетний малыш в результате инцидента пережил операцию и находится в реанимации.
  • Президент Владимир Зеленский сообщил о задержании двух лиц, причастных к взрыву на выставке в Чернигове 3 сентября: того, кто приказал привезти боевое оружие на публичное городское мероприятие, и того, кто позволил ребенку взять оружие в руки.

ВИДЕО ДНЯ
Следите за новостями УП:
УП Стрічка УП Стрічка Українська правда
Темы: ЧерниговвойнаГБР
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой.
Главное сегодня

ISW: Путин может воспользоваться отчетом МАГАТЭ о ЗАЭС и запустить процесс, аналогичный "Минску"

"Шахтер" разгромил немецкий "Лейпциг" в первом туре группового этапа ЛЧ

Идет жестокое противостояние почти по всей линии фронта, но ВСУ абсолютные молодцы – Зеленский

ВСУ освободили на юге новые населенные пункты – Гуменюк

фото"Вместе мы переживем этот шторм": Трасс произнесла первую речь в должности премьера Британии

Белый дом: Признание России спонсором терроризма может навредить Украине

Все новости...

Поддержите "Украинскую правду" на платформе Patreon

Чернигов
Вину за выстрел ребенка из гранатомета в Чернигове возлагают на двух военных
Задержаны два человека, причастные к взрыву в Чернигове – президент
Взрыв в Чернигове: за медпомощью обратились 15 человек, из них 8 детей
Последние новости
08:00
Днепропетровщина: Масштабный пожар на нефтебазе в Кривом Роге потушили
07:27
Сводка Генштаба: Потери личного состава в задействованных Россией ЧВК превысили 40%
06:30
ISW: Путин может воспользоваться отчетом МАГАТЭ о ЗАЭС и запустить процесс, аналогичный "Минску"
05:39
Politico: Еврокомиссия хочет ограничить цену на российский газ до 50 евро за мегаватт-час
04:44
Россияне пытались давить на голову МАГАТЭ во время подготовки отчета о ЗАЭС — Кислица
03:50
Байден рассчитывает на сотрудничество с Трасс в поддержке Украины
02:47
Белый дом: У нас нет подтверждений о покупке оружия Россией у КНДР
01:59
ВСУ сбили российский Су-25
01:09
Харьков: Был ракетный удар от россиян, загорелось здание
00:45
Сумщина: Россияне выпустили 140 различных боеприпасов, обстреляли семь громад
Все новости...