Суд арестовал военных, причастных к взрыву на выставке в Чернигове. Определен залог

фото "Суспільного" с заседания суда в Чернигове

Деснянский районный суд Чернигова арестовал на 2 месяца с правом внесения залога двух военнослужащих, причастных к ранению детей.

Источник: Государственное бюро расследований

Детали: Военнослужащему, разрешившему ребенку нажать спусковой крючок реактивной противотанковой гранаты, и его командиру назначен залог в сумме 416 тысяч гривен для каждого.

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Что предшествовало: Ранее работники ГБР сообщили о подозрении этим военным в нарушении правил обращения с оружием, что причинило телесные повреждения нескольким лицам.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет.

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