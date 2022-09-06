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Суд арестовал военных, причастных к взрыву на выставке в Чернигове. Определен залог

Валентина РоманенкоВторник, 6 сентября 2022, 17:44
Суд арестовал военных, причастных к взрыву на выставке в Чернигове. Определен залог
фото "Суспільного" с заседания суда в Чернигове

Деснянский районный суд Чернигова арестовал на 2 месяца с правом внесения залога двух военнослужащих, причастных к ранению детей.

Источник: Государственное бюро расследований

Детали: Военнослужащему, разрешившему ребенку нажать спусковой крючок реактивной противотанковой гранаты, и его командиру назначен залог в сумме 416 тысяч гривен для каждого.

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Что предшествовало: Ранее работники ГБР сообщили о подозрении этим военным в нарушении правил обращения с оружием, что причинило телесные повреждения нескольким лицам.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет.

Предыстория:

ВИДЕО ДНЯ
  • Днем 3 сентября в исторической части Чернигова на мероприятии, предусматривавшем интерактив для детей, сработал ручной противотанковый гранатомет, произошел взрыв.
  • Сначала было известно о 4 пострадавших детях. Позже глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус сообщил, что в результате взрыва за медпомощью обратились 15 человек, из которых 8 детей. Двухлетний малыш в результате инцидента пережил операцию и находится в реанимации.
  • Президент Владимир Зеленский сообщил о задержании двух лиц, причастных к взрыву на выставке в Чернигове 3 сентября: того, кто приказал привезти боевое оружие на публичное городское мероприятие, и того, кто позволил ребенку взять оружие в руки.

Темы: ЧерниговвойнаГБР
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