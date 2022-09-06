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Оккупанты усиливают репрессии в отношении жителей Энергодара – разведка

Алена МазуренкоВторник, 6 сентября 2022, 20:29

Украинские разведчики сообщают, что во временно оккупированном Энергодаре россияне усиливаются фильтрационные меры и репрессии в отношении местного населения.

Источник: главное управление разведки

Дословно: "Оккупационные власти не смогли достичь минимального уровня лояльности и широко применяют притеснения, похищения и шантаж.

Для проведения фильтрационных мероприятий в город дополнительно прибыло специальное подразделение Росгвардии. С помощью коллаборантов составляются списки "неблагонадежных", в которые вносят бывших военных, ветеранов АТО, сотрудников силовых структур, активистов и просто граждан с проукраинской позицией.

Задержанные жители города и пленные военнослужащие ВСУ содержатся в переоборудованных под пыточные помещениях местного отдела МВД и городского суда".

Детали: Сообщается, что постоянные угрозы со стороны россиян заставляют людей массово выезжать из города на подконтрольную Украине территорию.

В то же время официально покидать Энергодар оккупанты запретили, но непосредственно на вражеских блокпостах вопрос решается с помощью взяток.

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В ГУР отмечают, что иногда "оплата" достигает 5-7 тысяч долларов. При этом большинство дорог вокруг города и берег Каховского водохранилища – заминировано.

Также известно, что раненых россиян размещают в местном роддоме.

В дальнейшем планируется выдать им гражданскую одежду и привлечь в производстве пропагандистских сюжетов для российских СМИ о "раненых гражданских в результате обстрелов ВСУ".

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Темы: Энергодароккупацияразведка
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