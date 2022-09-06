Зеленский поговорил с Трасс и пригласил ее в Украину

Президент Украины Владимир Зеленский стал первым иностранным лидером, с которым Лиз Трасс провела телефонный разговор в должности премьер-министра Соединенного Королевства.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на сообщение президента Украины в Twitter.

Как сообщил Зеленский, он пригласил Трасс в Украину и в разговоре с ней "поблагодарил британцев за большую оборонную и экономическую помощь для Украины".

Реклама:

"Важно, что Великобритания готова и дальше ее усиливать", – отметил глава государства.

Также стороны обсудили гарантии безопасности для Украины, участие Великобритании в восстановлении Украины после войны и дальнейшее давление на Россию.

"Цель – остановить агрессию и привлечь виновных к ответственности. Важно признать РФ террористическим государством. Мы будем продолжать активное взаимодействие во всех форматах", – добавил Зеленский.

ВИДЕО ДНЯ

5 сентября стало известно, что Лиз Трасс одержала победу на выборах лидера Консервативной партии. На следующий день Трасс стала премьер-министром Великобритании после того, как королева официально попросила ее сформировать новое правительство.

Как заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, назначение Лиз Трасс на должность премьер-министра Великобритании означает продолжение жесткого курса Лондона в отношении России.

Больше о Лиз Трасс читайте здесь: Железная леди 2.0: что изменит избрание Лиз Трасс премьер-министром Британии.