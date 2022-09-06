Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Зеленский поговорил с Трасс и пригласил ее в Украину

"Европейская правда"Вторник, 6 сентября 2022, 22:48
Лиз Трасс и Владимир Зеленский, Getty Images

Президент Украины Владимир Зеленский стал первым иностранным лидером, с которым Лиз Трасс провела телефонный разговор в должности премьер-министра Соединенного Королевства.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на сообщение президента Украины в Twitter.

Как сообщил Зеленский, он пригласил Трасс в Украину и в разговоре с ней "поблагодарил британцев за большую оборонную и экономическую помощь для Украины".

"Важно, что Великобритания готова и дальше ее усиливать", – отметил глава государства.

Также стороны обсудили гарантии безопасности для Украины, участие Великобритании в восстановлении Украины после войны и дальнейшее давление на Россию.

"Цель – остановить агрессию и привлечь виновных к ответственности. Важно признать РФ террористическим государством. Мы будем продолжать активное взаимодействие во всех форматах", – добавил Зеленский.

5 сентября стало известно, что Лиз Трасс одержала победу на выборах лидера Консервативной партии. На следующий день Трасс стала премьер-министром Великобритании после того, как королева официально попросила ее сформировать новое правительство.

ВИДЕО ДНЯ

Как заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, назначение Лиз Трасс на должность премьер-министра Великобритании означает продолжение жесткого курса Лондона в отношении России.

Больше о Лиз Трасс читайте здесь: Железная леди 2.0: что изменит избрание Лиз Трасс премьер-министром Британии.

Следите за новостями УП:
УП Стрічка УП Стрічка Українська правда
Темы: ЗеленскийТрассВеликобританияУкраина
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой.
Главное сегодня

видео"Армия дронов": ВСУ получили первые 20 беспилотников Warmate – Федоров

Из-за наступления Украины Россия столкнулась с дилеммой – разведка Британии

Страны Балтии договорились существенно ограничить въезд россиян с шенгенскими визами

Россия с 24 февраля ничего не потеряла – Путин

обновлено, фото, видеоВ Борисполе возгорание на предприятии у железнодорожного вокзала, мэр говорит, это не "прилет"

ISW: Путин может воспользоваться отчетом МАГАТЭ о ЗАЭС и запустить процесс, аналогичный "Минску"

Все новости...

Поддержите "Украинскую правду" на платформе Patreon

Зеленский
Зеленский отреагировал на отчет МАГАТЭ о ЗАЭС: миссия нуждается в более широком мандате
Идет жестокое противостояние почти по всей линии фронта, но ВСУ абсолютные молодцы – Зеленский
Европа – не место для прогулок убийц и тех, кто их поддерживает – Зеленский о запрете виз для россиян
Последние новости
13:07
Рада назначила нардепа Умерова новым главой Фонда госимущества
12:53
Избрание директора НАБУ: Рада отказалась от скандального законопроекта, проголосовала другой
12:38
Данилов: Повторное наступление на Киев вряд ли удастся
12:18
видео"Армия дронов": ВСУ получили первые 20 беспилотников Warmate – Федоров
12:18
Обстрел Славянска: под завалами многоэтажки остаются трое людей
12:00
В Луганской области оккупанты учат заочно, задачи раздают на школьных дворах – Гайдай
11:59
Из-за наступления Украины Россия столкнулась с дилеммой – разведка Британии
11:56
Кулеба призвал мир поддержать создание спецтрибунала для России
11:54
Норвегия открыта для обсуждения ограничения цены на газ в ЕС
11:48
Страны Балтии договорились существенно ограничить въезд россиян с шенгенскими визами
Все новости...