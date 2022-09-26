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Украинцы перехитрили Путина – Трасс

Анастасия КалатурПонедельник, 26 сентября 2022, 05:09
ФОТО: GETTY

Украина перехитрила российского президента Владимира Путина, считает премьер-министр Великобритании Лиз Трасс.

ИсточникCNN

Прямая речь: "Он (Путин – ред.) совершил стратегическую ошибку, вторгшись в Украину... Я думаю, что украинцы его перехитрили. Мы видели, как украинцы продолжают сопротивляться российскому наступлению.

И я думаю, что он не ожидал такой мощной реакции со стороны свободного мира".

Детали: Трасс отметила, что Путин отдал приказ о немедленной военной эскалации, "потому что он не побеждает".

Напомним: Трасс заявила, что мир должен продолжать накладывать на Россию санкции и поддерживать Украину, не слушая бряцание оружием и мнимые угрозы Путина.

Темы: войнаВеликобританияПутинТрасс
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