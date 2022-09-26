Украинцы перехитрили Путина – Трасс

Украина перехитрила российского президента Владимира Путина, считает премьер-министр Великобритании Лиз Трасс.

Источник: CNN

Прямая речь: "Он (Путин – ред.) совершил стратегическую ошибку, вторгшись в Украину... Я думаю, что украинцы его перехитрили. Мы видели, как украинцы продолжают сопротивляться российскому наступлению.

И я думаю, что он не ожидал такой мощной реакции со стороны свободного мира".

Детали: Трасс отметила, что Путин отдал приказ о немедленной военной эскалации, "потому что он не побеждает".

Напомним: Трасс заявила, что мир должен продолжать накладывать на Россию санкции и поддерживать Украину, не слушая бряцание оружием и мнимые угрозы Путина.