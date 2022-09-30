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Премьер Британии: Лондон никогда не признает аннексию украинских территорий

"Европейская правда"Пятница, 30 сентября 2022, 12:39

Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс заявила, что Великобритания никогда не признает Донецкую, Луганскую, Херсонскую и Запорожскую области частью России.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Она сделала заявление в пятницу утром, накануне ожидаемого шага президента РФ Владимира Путина о признании украинских территорий российскими после осужденных международным сообществом "референдумов".

"Владимир Путин в очередной раз совершил нарушение международного права с явным пренебрежением к жизни украинского народа, который он, как он утверждает, представляет", - заявила Трасс.

"Великобритания никогда не будет игнорировать суверенную волю этих людей, и мы никогда не признаем Донецкую, Луганскую, Херсонскую и Запорожскую области как нечто иное, кроме украинской территории", - подчеркнула она.

По словам британского премьера, нельзя позволить Путину менять международные границы с помощью грубой силы.

"Мы обеспечим, чтобы он проиграл эту незаконную войну", - сказала Трасс.

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Как известно, в ночь на 30 сентября президент РФ Владимир Путин подписал указы о "признании независимости" Херсонской и Запорожской областей, которые Россия оккупировала частично. 

На 30 сентября члены нижней палаты российского парламента получили приглашение в Кремль, где состоится "церемония подписания договоров о вступлении в состав России новых территорий".

Темы: ВеликобританияТрассУкраинаоккупация
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