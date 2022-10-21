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Кулеба: Перебоев с поддержкой Британии после отставки Трасс не будет

"Украинская правда"Пятница, 21 октября 2022, 01:05
Кулеба: Перебоев с поддержкой Британии после отставки Трасс не будет
ФОТО: GETTY

Перебоев с поддержкой Украины от Британии после отставки премьера Лиз Трасс не будет.

Источник: глава МИД Дмитрий Кулеба в эфире телемарафона, "Укринформ"

Прямая речь: "Перебои у нас могут быть только с электроэнергией, и их тоже мы можем избежать, если будем бережливо к этому относиться. Перебоев с поддержкой не будет".

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Детали: Отмечается, что Кулеба назвал отставку Трасс "очень драматической историей", и отметил, что сам был удивлен этим ее решением, поскольку работал с ней и знает ее как очень сильного амбициозного лидера. По его мнению, сложились какие-то очень серьезные внутрипартийные балансы, которые побудили Трасс принять это решение.

По словам Кулебы, после интервью он планировал отправить ей короткое сообщение и поддержать в этой ситуации.

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Темы: ВеликобританияТрассКулеба Дмитрий
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