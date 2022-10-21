Кулеба: Перебоев с поддержкой Британии после отставки Трасс не будет

Перебоев с поддержкой Украины от Британии после отставки премьера Лиз Трасс не будет.

Источник: глава МИД Дмитрий Кулеба в эфире телемарафона, "Укринформ"

Прямая речь: "Перебои у нас могут быть только с электроэнергией, и их тоже мы можем избежать, если будем бережливо к этому относиться. Перебоев с поддержкой не будет".

Детали: Отмечается, что Кулеба назвал отставку Трасс "очень драматической историей", и отметил, что сам был удивлен этим ее решением, поскольку работал с ней и знает ее как очень сильного амбициозного лидера. По его мнению, сложились какие-то очень серьезные внутрипартийные балансы, которые побудили Трасс принять это решение.

По словам Кулебы, после интервью он планировал отправить ей короткое сообщение и поддержать в этой ситуации.

Предыстория:

Из-за экономических потрясений, вызванных принятием мини-бюджета, депутаты британского парламента от Консервативной партии начали публично призывать премьер-министра уйти в отставку. Но сама Трасс, извинившись за ошибки, исключала такую возможность.

Тем не менее, 20 октября Лиз Трасс объявила об отставке. Ее заявление прозвучало на 45-й день пребывания на посту премьер-министра. Ее срок пребывания на посту стал самым коротким в истории.