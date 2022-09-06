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Идет жестокое противостояние почти по всей линии фронта, но ВСУ абсолютные молодцы – Зеленский

Алена МазуренкоВторник, 6 сентября 2022, 23:35
Идет жестокое противостояние почти по всей линии фронта, но ВСУ абсолютные молодцы – Зеленский
фото: УП

Президент Владимир Зеленский рассказал, что сейчас почти по всей линии фронта продолжается жесткое противостояние, но украинские защитники по многим направлениям абсолютные молодцы.

Источник: видеообращение Зеленского

Прямая речь: "Жесткое противостояние продолжается почти по всей линии фронта. Это почти 1300 км активных боевых действий.

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И просто несправедливо, когда об отдельных участках фронта говорят очень многое, а о других якобы забывают. Хотя наши воины на многих направлениях абсолютные молодцы, абсолютные герои.

И на Донбассе, и в Харьковской области, и в Запорожской области, и на юге, и в приграничных районах севера и востока страны".

Детали: Зеленский также рассказал, что за первую половину 6 сентября удалось сбить пять из шести российских ракет Х-101: "Это дорогая потеря для России и спасение многих украинских жизней. Четыре из этих ракет сбили военнослужащие воздушного командования "Юг" - молодцы, парни".

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Президент также поблагодарил бойцов 79-й десантно-штурмовой бригады, сдерживающих врага на Донецком направлении, а также военных по противовоздушной обороне.

Напомним:

  • В воскресенье 4 сентября стало известно, что украинские военные освободили пгт Высокополье в Херсонской области.
  • 4 сентября президент Владимир Зеленский сообщил об увольнении двух населенных пунктов на юге Украины и одного – в Донецкой области.
  • 6 сентября стало известно, то украинские защитники освободили некоторые населенные пункты на юге страны, но военное руководство сообщит об этом после зачистки этой территории.

Темы: ЗеленскийВооруженные силыармиявойна
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