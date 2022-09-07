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Избрание директора НАБУ: Рада отказалась от скандального законопроекта, проголосовала другой

Станислав ПогориловСреда, 7 сентября 2022, 12:53
Избрание директора НАБУ: Рада отказалась от скандального законопроекта, проголосовала другой
Фото: Wikipedia

Верховная Рада приняла в целом законопроект № 8003 относительно установления ограничений для назначения директора НАБУ, отказавшись от скандального проекта закона № 7654, который вызвал беспокойство у "Группы семи".

Источник: нардеп от фракции "Голос" Ярослав Железняк в Telegram

Прямая речь Железняка: "№ 8003 - принят сразу в целом. За – 285. Cкандальный № 7654 ушел в утиль".

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Детали: Согласно принятому законопроекту, на должность директора Национального антикоррупционного бюро не может претендовать лицо, которое после введения военного положения находилось за пределами Украины совокупно более 21 дня по состонию на последний день приема документов от кандидатов.

Предистория:

  • 5 сентября послы государств "Группы семи" выразили обеспокоенность законопроектом № 7654, который упраздняет требование к директору Национального антикоррупционного бюро не сотрудничать с политическими партиями или быть их членом.
  • 6 сентября законопроект № 7654 исчез с повестки дня Верховной Рады.
  • В начале августа глава правления Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин предполагал, что команда президента готовится сорвать конкурс на директора НАБУ, на что указывает зарегистрированный "слугой народа" Андреем Клочко законопроект, устанавливающий новые требования к кандидатам на должность и ограничения относительно участия в конкурсе.

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Темы: НАБУВерховная Рада
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