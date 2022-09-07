Избрание директора НАБУ: Рада отказалась от скандального законопроекта, проголосовала другой

Верховная Рада приняла в целом законопроект № 8003 относительно установления ограничений для назначения директора НАБУ, отказавшись от скандального проекта закона № 7654, который вызвал беспокойство у "Группы семи".

Источник: нардеп от фракции "Голос" Ярослав Железняк в Telegram

Прямая речь Железняка: "№ 8003 - принят сразу в целом. За – 285. Cкандальный № 7654 ушел в утиль".

Детали: Согласно принятому законопроекту, на должность директора Национального антикоррупционного бюро не может претендовать лицо, которое после введения военного положения находилось за пределами Украины совокупно более 21 дня по состонию на последний день приема документов от кандидатов.

Предистория: