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Шабунин предупредил о возможном срыве конкурса на директора НАБУ

"Украинская правда"Четверг, 11 августа 2022, 16:40
Шабунин предупредил о возможном срыве конкурса на директора НАБУ
Виталий Шабунин, фото: Facebook

Глава правления Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин считает, что команда президента готовится сорвать конкурс на директора НАБУ, на что указывает зарегистрированный "слугой народа" Андреем Клочко законопроект, устанавливающий новые требования к кандидатам на должность и ограничения относительно участия в конкурсе.

Источник: Шабунин в Facebook

Прямая речь Шабунина: "Команда Зеленского готовится срывать конкурс на директора НАБУ, а также упрощает процедуру его увольнения. Соответствующий законопроект №7654 зарегистрировал член фракции СН – Андрей Клочко. Проект устанавливает новые требования к кандидатам на директора НАБУ и ограничение на участие в конкурсе".

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Детали: Шабунин считает, что после принятия закона из-за изменения условий конкурс придется начинать с самого начала.

Кроме того, можно будет досрочно увольнять руководителей НАБУ и НАПК "за связанное с коррупцией правонарушение". Шабунин считает, что в условиях "полного контроля за правоохранительной системой", это не сложно будет сделать.

Он сообщил, что законопроект обсуждался в Офисе президента, но неизвестно, в курсе ли происходящего сам президент.

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Что предшествовало:

  • 1 июля президент Владимир Зеленский заявил, что конкурс на руководителя Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) будет объявлен в ближайшее время.
  • Весной 2022 года должен был пройти конкурс по избранию директора НАБУ. Антикоррупционщики ранее предостерегали, что действующая власть попытается затянуть этот процесс.
  • 6 июня завершилось интернет-голосование за новых членов Совета общественного контроля при Национальном антикоррупционном бюро Украины (НАБУ). В результате голосования в состав Совета вошли 15 человек.

Темы: коррупцияНАБУ
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