Шабунин предупредил о возможном срыве конкурса на директора НАБУ
Глава правления Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин считает, что команда президента готовится сорвать конкурс на директора НАБУ, на что указывает зарегистрированный "слугой народа" Андреем Клочко законопроект, устанавливающий новые требования к кандидатам на должность и ограничения относительно участия в конкурсе.
Источник: Шабунин в Facebook
Прямая речь Шабунина: "Команда Зеленского готовится срывать конкурс на директора НАБУ, а также упрощает процедуру его увольнения. Соответствующий законопроект №7654 зарегистрировал член фракции СН – Андрей Клочко. Проект устанавливает новые требования к кандидатам на директора НАБУ и ограничение на участие в конкурсе".
Детали: Шабунин считает, что после принятия закона из-за изменения условий конкурс придется начинать с самого начала.
Кроме того, можно будет досрочно увольнять руководителей НАБУ и НАПК "за связанное с коррупцией правонарушение". Шабунин считает, что в условиях "полного контроля за правоохранительной системой", это не сложно будет сделать.
Он сообщил, что законопроект обсуждался в Офисе президента, но неизвестно, в курсе ли происходящего сам президент.
Что предшествовало:
- 1 июля президент Владимир Зеленский заявил, что конкурс на руководителя Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) будет объявлен в ближайшее время.
- Весной 2022 года должен был пройти конкурс по избранию директора НАБУ. Антикоррупционщики ранее предостерегали, что действующая власть попытается затянуть этот процесс.
- 6 июня завершилось интернет-голосование за новых членов Совета общественного контроля при Национальном антикоррупционном бюро Украины (НАБУ). В результате голосования в состав Совета вошли 15 человек.