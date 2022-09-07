Есть хорошие новости из Харьковщины, но пока не время называть отвоеванные населенные пункты – Зеленский

Президент Владимир Зеленский сообщил, что у украинских защитников хорошие новости в Харьковской области, однако сейчас еще не время открыто называть отвоеванные населенные пункты.

Источник: видеообращение Зеленского в конце 196-го дня вторжения

Прямая речь: "На этой неделе есть хорошие новости с Харьковщины. Видимо, все вы уже видели сообщения об активности украинских защитников. И, думаю, каждый гражданин испытывает гордость за наших воинов. Это заслуженная гордость, правильное чувство.

Сейчас еще не время называть те или иные населенные пункты, в которые возвращается украинский флаг, но время сказать слова благодарности 25-й воздушно-десантной бригаде, 92-й отдельной механизированной бригаде и 80-й десантно-штурмовой бригаде за храбрость и героизм, проявленные при выполнении боевых задач.

Также спасибо 406-й отдельной артиллерийской бригаде за чрезвычайно успешные попадания в районах сосредоточения оккупантов на юге нашей страны и 60-й отдельной пехотной бригаде, последовательно продвигающей наши позиции".

Напомним:

В воскресенье 4 сентября стало известно, что украинские военные освободили пгт Высокополье в Херсонской области.

4 сентября президент Владимир Зеленский сообщил об увольнении двух населенных пунктов на юге Украины и одного – в Донецкой области.

6 сентября стало известно, что украинские защитники освободили некоторые населенные пункты на юге страны, но военное руководство сообщит об этом после зачистки этой территории.