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Есть хорошие новости из Харьковщины, но пока не время называть отвоеванные населенные пункты – Зеленский

Алена МазуренкоСреда, 7 сентября 2022, 22:35
Есть хорошие новости из Харьковщины, но пока не время называть отвоеванные населенные пункты – Зеленский
фото Twitter Зеленского

Президент Владимир Зеленский сообщил, что у украинских защитников хорошие новости в Харьковской области, однако сейчас еще не время открыто называть отвоеванные населенные пункты.

Источник: видеообращение Зеленского в конце 196-го дня вторжения

Прямая речь: "На этой неделе есть хорошие новости с Харьковщины. Видимо, все вы уже видели сообщения об активности украинских защитников. И, думаю, каждый гражданин испытывает гордость за наших воинов. Это заслуженная гордость, правильное чувство.

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Сейчас еще не время называть те или иные населенные пункты, в которые возвращается украинский флаг, но время сказать слова благодарности 25-й воздушно-десантной бригаде, 92-й отдельной механизированной бригаде и 80-й десантно-штурмовой бригаде за храбрость и героизм, проявленные при выполнении боевых задач.

Также спасибо 406-й отдельной артиллерийской бригаде за чрезвычайно успешные попадания в районах сосредоточения оккупантов на юге нашей страны и 60-й отдельной пехотной бригаде, последовательно продвигающей наши позиции".

Напомним:

ВИДЕО ДНЯ
  • В воскресенье 4 сентября стало известно, что украинские военные освободили пгт Высокополье в Херсонской области.
  • 4 сентября президент Владимир Зеленский сообщил об увольнении двух населенных пунктов на юге Украины и одного – в Донецкой области.
  • 6 сентября стало известно, что украинские защитники освободили некоторые населенные пункты на юге страны, но военное руководство сообщит об этом после зачистки этой территории.

Темы: Харьковская областьВооруженные силыЗеленскийвойна
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