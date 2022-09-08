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Во Львове пришли с обыском к волонтеру и языковеду Литинскому

Елена РощинаЧетверг, 8 сентября 2022, 09:16
Во Львове пришли с обыском к волонтеру и языковеду Литинскому
Святослав Литинский, фото из его Facebook

Во Львове правоохранители утром 8 сентября пришли с обыском к языковеду, общественному активисту и волонтеру Святославу Литинскому.

Источник: сообщение Святослава Литинского в Facebook

Прямая речь Литинского: "О, полиция таки прочитала, как посадить волонтеров. У меня обыск".

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Детали: По словам Литинского, сначала ему сказали, что пришли с повесткой, а когда открыл – показали решение об обыске.

В комментариях волонтер добавил, что вызвал адвоката.

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Как выяснилось позже, обыск у Литинского проводила полиция Киева по делу якобы присвоения донатов под видом благотворительного фонда и продажи автомобилей, предназначенных для военнослужащих.

Глава политсовета "Украинской галицкой партии" Ростислав Коваль сообщил, что жену Святослава Литинского во время обыска забрала "скорая".

Справка: Святослав Литинский был одним из кандидатов на языкового омбудсмена в 2020 году. Он известен судебными делами за паспорт без дублирования на русском языке, маркировку клавиатуры на украинском на ноутбуках, перевод с русского на украинский выступления президента Владимира Зеленского на IForum в 2019 году.

Напомним: Правоохранители возбудили ряд дел против волонтеров.

В завозе автомобилей под видом гуманитарной помощи подозревают известного львовского художника Олеся Дзындру. 30 августа Галицкий райсуд Львова отпустил волонтеров Олеся Дзындру и Юрия Музычука под личные обязательства на один месяц.

31 августа во Львове провели обыски на предприятии у волонтера Олега Яницкого из-за гуманитарной помощи.

Знать больше: Контрольная закупка. Как дела за "продажу гуманитарки" стали ловушкой для волонтеров

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Темы: волонтерыобыскиЛьвов
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