Во Львове пришли с обыском к волонтеру и языковеду Литинскому

Святослав Литинский, фото из его Facebook

Во Львове правоохранители утром 8 сентября пришли с обыском к языковеду, общественному активисту и волонтеру Святославу Литинскому.

Источник: сообщение Святослава Литинского в Facebook

Прямая речь Литинского: "О, полиция таки прочитала, как посадить волонтеров. У меня обыск".

Детали: По словам Литинского, сначала ему сказали, что пришли с повесткой, а когда открыл – показали решение об обыске.

В комментариях волонтер добавил, что вызвал адвоката.

Как выяснилось позже, обыск у Литинского проводила полиция Киева по делу якобы присвоения донатов под видом благотворительного фонда и продажи автомобилей, предназначенных для военнослужащих.

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Глава политсовета "Украинской галицкой партии" Ростислав Коваль сообщил, что жену Святослава Литинского во время обыска забрала "скорая".

Справка: Святослав Литинский был одним из кандидатов на языкового омбудсмена в 2020 году. Он известен судебными делами за паспорт без дублирования на русском языке, маркировку клавиатуры на украинском на ноутбуках, перевод с русского на украинский выступления президента Владимира Зеленского на IForum в 2019 году.

Напомним: Правоохранители возбудили ряд дел против волонтеров.

В завозе автомобилей под видом гуманитарной помощи подозревают известного львовского художника Олеся Дзындру. 30 августа Галицкий райсуд Львова отпустил волонтеров Олеся Дзындру и Юрия Музычука под личные обязательства на один месяц.

31 августа во Львове провели обыски на предприятии у волонтера Олега Яницкого из-за гуманитарной помощи.

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