На деоккупированную Харьковщину вернулась полиция, просит сообщать о преступлениях россиян

Украинская полиция приступила к исполнению служебных обязанностей на деоккупированных территориях Харьковской области и просит жителей сообщать о преступлениях российских захватчиков.

Источник: Полиция Харьковской области в Facebook, сайт Государственного бюро расследований

Дословно полиция: "С 9 сентября полицейские в полном объеме осуществляют свою деятельность на освобожденных территориях, охраняют публичную безопасность и порядок, защищают местное население, его права и свободы".

Детали: Сообщается, что правоохранители в круглосуточном режиме фиксируют преступления россиян, готовы противодействовать всем провокациям со стороны оккупантов и реагировать на сообщения о найденных взрывоопасных предметах.

Полиция призвала жителей, которые во время оккупации пострадали от преступлений или стали свидетелями каких-либо преступлений российских военных, владеют информацией, которую считают ценной и полезной для НПУ, имеют ли какие-либо другие вопросы в сфере компетенции полиции, сообщать об этом по номеру 102 и в дежурную часть (050)302-20-44.

Жителей Балаклейской территориальной общины, владеющих любой информацией о совершении военных преступлений, о коллаборационной деятельности, местоположении оккупационных войск и т.п., просят сообщить об этом полиции по адресу: Изюмский район, Донецкая ОТО, пгт. Донец, ул. Центральная, 29, контактный телефон (066)377-71-41, или пгт. Донец, ул. Весенняя, 44, телефон дежурной части (050)672-57-98

Также правоохранители оставили телефоны:

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полиции превенции (050) 849-11-13,

криминальной полиции (066)078-12-22, (067)881-08-33,

следственного подразделения (050) 515-67-96,

ювенальной превенции (099) 951-73-19,

и полиции контроля за оборотом оружия (066)024-28-69, (095)468-17-06.

В то же время, ГБР сообщило, что после освобождения города Балаклея начало в населенном пункте фильтрационные мероприятия и следственные действия, чтобы "исключить возможность подрывной деятельности россиян и их пособников".

Сотрудники ГБР совместно с другими правоохранителями тщательно отрабатывают информацию относительно лиц, которые во время временной оккупации сотрудничали с агрессорами, а также проверяют тех, кто может представлять угрозу национальной безопасности.

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