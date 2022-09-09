Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

На деоккупированную Харьковщину вернулась полиция, просит сообщать о преступлениях россиян

Ирина БалачукПятница, 9 сентября 2022, 14:54
На деоккупированную Харьковщину вернулась полиция, просит сообщать о преступлениях россиян
Фото иллюстративное с Facebook полиции Харьковской области

Украинская полиция приступила к исполнению служебных обязанностей на деоккупированных территориях Харьковской области и просит жителей сообщать о преступлениях российских захватчиков.

Источник: Полиция Харьковской области в Facebook, сайт Государственного бюро расследований

Дословно полиция: "С 9 сентября полицейские в полном объеме осуществляют свою деятельность на освобожденных территориях, охраняют публичную безопасность и порядок, защищают местное население, его права и свободы".

Реклама:

Детали: Сообщается, что правоохранители в круглосуточном режиме фиксируют преступления россиян, готовы противодействовать всем провокациям со стороны оккупантов и реагировать на сообщения о найденных взрывоопасных предметах.

Полиция призвала жителей, которые во время оккупации пострадали от преступлений или стали свидетелями каких-либо преступлений российских военных, владеют информацией, которую считают ценной и полезной для НПУ, имеют ли какие-либо другие вопросы в сфере компетенции полиции, сообщать об этом по номеру 102 и в дежурную часть (050)302-20-44.

Жителей Балаклейской территориальной общины, владеющих любой информацией о совершении военных преступлений, о коллаборационной деятельности, местоположении оккупационных войск и т.п., просят сообщить об этом полиции по адресу: Изюмский район, Донецкая ОТО, пгт. Донец, ул. Центральная, 29, контактный телефон (066)377-71-41, или пгт. Донец, ул. Весенняя, 44, телефон дежурной части (050)672-57-98

ВИДЕО ДНЯ

Также правоохранители оставили телефоны:

  • полиции превенции (050) 849-11-13,
  • криминальной полиции (066)078-12-22, (067)881-08-33,
  • следственного подразделения (050) 515-67-96,
  • ювенальной превенции (099) 951-73-19,
  • и полиции контроля за оборотом оружия (066)024-28-69, (095)468-17-06.

В то же время, ГБР сообщило, что после освобождения города Балаклея начало в населенном пункте фильтрационные мероприятия и следственные действия, чтобы "исключить возможность подрывной деятельности россиян и их пособников".

Сотрудники ГБР совместно с другими правоохранителями тщательно отрабатывают информацию относительно лиц, которые во время временной оккупации сотрудничали с агрессорами, а также проверяют тех, кто может представлять угрозу национальной безопасности. 

Предыстория:

Темы: Харьковская областьдеоккупацияполиция
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Среди пострадавших в крупном ДТП в Турции есть две украинки

РФ скрыла истинное количество жертв подрыва ГЭС, погибли по меньшей мере сотни – AP

Без международной финпомощи индексации пенсий в 2024 году может не быть – Минсоцполитики

фотоСтроили укрытие: в детсаду в Киеве просела часть стены

Шевченко стал единственным кандидатом на пост президента УАФ

Самым тяжелым месяцем на Таврийском направлении стал декабрь – Штупун

Все новости...
Харьковская область
Оккупанты обстреляли Славянск и Боровую на Харьковщине, есть погибший и раненый
"Киць, пожалуйста, поехали, пока есть возможность". Как гражданские решаются во второй раз выезжать из-под Купянска
Почти 1500 человек уже эвакуировали из Купянского района
Последние новости
15:33
ГУР о прогнозах быть в Крыму в 2023 году: Информация тоже оружие
15:32
Зеленский назначил нового главу Ровенской облгосадминистрации
15:13
Украина и Молдова синхронизируют е-очередь на границе для упрощения транзита грузов
15:12
Украинский ПЕН объявил перечень лучших книг 2023 года
15:09
"Леса Украины" в 2023 году удвоили свою прибыль, достигнув 3 миллиардов
15:05
видеоПерцовым газом в глаза пограничнику: задержан буковинец, прорывавшийся в Румынию
14:46
Среди пострадавших в крупном ДТП в Турции есть две украинки
14:40
Украинцы в этом году купили почти 200 тысяч подержанных иномарок: какие модели самые популярные
14:26
В России двое молодых поэтов получили сроки колонии за стихи против войны в Украине
14:13
РФ скрыла истинное количество жертв подрыва ГЭС, погибли по меньшей мере сотни – AP
Все новости...
Реклама: