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ВСУ окончательно освободили Лиман

Катерина ТищенкоСуббота, 1 октября 2022, 22:49
ВСУ окончательно освободили Лиман
поднятие украинского флага в Лимане, скриншот видео

Украинские военные освободили город Лиман Донецкой области.

Источник: видео военнослужащих, которые устанавливают украинский флаг на админздании в Лимане, которое опубликовал в Telegram зампредседателя Офиса президента Кирилл Тимошенко

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Прямая речь военного: "Сегодня Вооруженные Силы Украины, а именно 81 отдельная аэромобильная десантная бригада совместно с подразделениями Национальной гвардии Украины, батальоном Кульчицкого освободили и взяли под контроль населенный пункт Лиман Донецкой области".

Детали: На видео видно, как украинские военные сбрасывают с крыши админздания российские флаги и устанавливают украинский.

Что предшествовало: В субботу на въезде в город Лиман Донецкой области установили украинский флаг.

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Минобороны России заявило об отводе войск из Лимана. Однако заместитель министра обороны Анна Маляр сообщила, что в Лимане продолжаются бои. 

В вечернем обращении президент Владимир Зеленский отмечал, что украинский флаг уже в Лимане, но там еще продолжаются боевые действия.

Темы: ЛиманДонецкая областьдеоккупацияОфис президента
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