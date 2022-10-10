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Повреждены 11 важных объектов инфраструктуры, есть обесточивания – Шмыгаль

"Украинская правда"Понедельник, 10 октября 2022, 11:54
Денис Шмыгаль, фото пресс-службы премьер-министра

В результате массового утреннего обстрела повреждены по меньшей мере 11 важных инфраструктурных объектов в 8 регионах и столице, часть областей обесточены.

Источник: премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в Facebook, пресс-служба Укрэнерго, заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко в Telegram

Прямая речь: "По состоянию на 11:00 повреждены 11 важных инфраструктурных объектов в 8 регионах и городе Киеве. Сейчас часть областей обесточены. Нужно быть готовыми к временным перебоям со светом, водоснабжением, связью".     

Детали: Шмыгаль добавил, что одними из первых целей россиян стали детская площадка, музеи и образовательные учреждения. По его мнению, главной целью этих военных преступников являются попытки посеять панику, напугать и оставить украинцев без света и тепла. 

"Все службы работают на местах, мы оперативно восстанавливаем нашу инфраструктуру. Сделаем все, чтобы как можно быстрее восстановить все объекты. спасибо нашим спасателям и медикам, которые сейчас в эпицентрах обстрелов спасают жизни людей. Спасибо нашим энергетикам, которые под обстрелами восстанавливают питание городов. Держим строй!", – подытожил премьер. 

Заместитель руководителя ОП Кирилл Тимошенко сообщил, что под прицелом оказались энергообъекты от Львова до Запорожья, Киевщины, Хмельницкой области, Днепра и Винницы, Франковщины, Сумщины, Харьковщины, Житормирщины, Кировоградщины. В частности, только в Киевской области ПВО сбила шесть ракет, но есть попадания в ТЭЦ. 

Укрэнерго сообщает, что энергетики оперативно применяют резервные схемы питания и работают над устранением повреждений. 

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Что этому предшествовало: Главнокомандующий Вооруженных сил Валерий Залужный сообщил, что 10 октября за несколько часов российский агрессор выпустил по Украине не менее 75 ракет.

Темы: Шмыгальэнергетикавойна
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