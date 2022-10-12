ВСУ ударили по пунктам управления на Луганщине, продолжаются боевые действия на Херсонщине

ВСУ ударили по 12 пунктах управления оккупантов на Луганщине, продолжается освобождение территорий на Херсонщине.

Источник: сводка ОВА о ситуации в регионах по состоянию на 9:00

Детали: Ночью враг снова совершил ракетный удар по Запорожью и пригородам, выпущено около семи ракет С-300. Две ракеты попали в один из районов областного центра. Данные по разрушениям уточняются. Еще пять ракет прилетели в пригород. Три из них принесли разрушения в одном из приближенных к Запорожью сел: частично разрушен жилой дом, из-под завалов наши спасатели достали три человека. Без жертв. Еще две ракеты упали в поле. Детальная информация о последствиях ночного удара выясняется.

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На Сумщине за минувшие сутки по области - 13 обстрелов по населенным пунктам области. Утром начались обстрелы Середино-Будской громады (12 прилетов из САУ) и Миропольской громады (3 прилета, вероятно САУ). Подробная информация о последствиях выясняется.

Днепропетровщина: россияне всю ночь обстреливали Никопольский район из "Градов" и тяжелой артиллерии. В Никополе трое раненых, среди них 6-летняя девочка. Все в больнице. Медики оценивают их состояние как тяжелое. В городе повреждены более 30 многоэтажных и частных домов, два садика, школа, два предприятия, магазины. Обстрелом задето несколько газопроводов и линий электропередач. В Марганецкой и Мировской громадах без пострадавших. Масштабы разрушений уточняются.

Харьковщина: за прошедшие сутки российские оккупанты обстреливали населенные пункты Харьковщины, расположенные близко к линии соприкосновения и у границы с РФ в Купянском, Харьковском и Чугуевском районах.

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В частности под ударами оказались: Стрелечья, Красное, Огуречное, Волчанские Хутора, Старица, Двуречная и Двуречное. По предварительным данным, без жертв и пострадавших.

На деоккупированной территории области продолжается разминирование и восстановление поврежденной оккупантами критической инфраструктуры. За минувшие сутки пиротехнические подразделения ГСЧС обезвредили 668 взрывоопасных предметов.

На Луганщине за прошедшие сутки украинская авиация нанесла пятнадцать ударов. Подтверждено поражение тринадцати районов сосредоточения вооружения и военной техники, а также двух систем противовоздушной обороны противника.

Ракетные войска и артиллерия поразили двенадцать пунктов управления, семнадцать районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, четыре склада боеприпасов, а также более двадцати других важных объектов врага.

Силы обороны отбили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Николаевка, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Майорск, Первомайское и Красногоровка. В ответ враг 15 раз обстрелял из артиллерии позиции наших бойцов на линии соприкосновения. Авиа- и ракетные удары не наносились.

В Донецкой области ночью – обстрелы Марьинки, Красногоровки, Новомихайловки.

В час ночи - два авиаудара по Бахмуту. Утром начался танковый обстрел Авдеевки, попадания в районе многоэтажных домов. Также утром "подключилась" артиллерия, зафиксированы воздушные взрывы, без детонации на земле (флешеты). В зоне поражения - "старая часть" города. Кроме того - обстрел Авдеевки из РСЗО "ГРАД", есть попадания в районе многоэтажных домов. Предварительно есть погибшие и раненые гражданские лица, подробная информация выясняется. Обстрел продолжается.

В освобожденных Лиманской и Святогорской громадах налаживается мирная жизнь. В Святогорске проведен выездной прием граждан работниками пенсионного фонда и соц защиты. Заработала местная хлебопекарня. За минувшие сутки в Донецкой области 6 погибших, один раненый гражданский.

Николаевская область: ночью враг обстрелял окрестности города Николаев. Предварительно без жертв и пострадавших. Разрушений не зафиксировано.

Утром сегодня враг наносил артиллерийские обстрелы по Куцурубской общине, в результате которых в одном из населенных пунктов разрушено более 15 жилых домов. Также пока отсутствует свет, вода и газоснабжение. Без жертв и пострадавших.

Ночью обстрелам подверглась Широковская громада. Попадания зафиксированы по сельскохозяйственным угодьям. Пострадавших нет.

Утром над Николаевщиной силами и средствами противовоздушной обороны воздушного командования "Юг" сбито девять вражеских дронов-камикадзе "Shahed-136". Во вторник над Николаевщиной также уничтожено восемь крылатых ракет типа "Калибр", Х-101 и беспилотник оперативно-тактического уровня.

Херсонщина: продолжаются боевые действия. Противник продолжает обстрелы позиций наших подразделений для сдерживания контрнаступления по всей линии соприкосновения. Вооруженные Силы Украины освободили еще 5 населенных пунктов в Бериславском районе: Нововасильевка, Новогригорьевка, Новая Каменка, Трифоновка, Красное.

По информации ОК "Юг" подтверждено поражение района сосредоточения живой силы и военной техники противника в области. Вблизи Дудчан и Красного, что на Бериславщине, нашими подразделениями ПВО сбиты 2 БпЛА "Орлан-10".

К нормальной жизни возвращаются освобожденные от российского нашествия населенные пункты области. Люди получают денежную помощь, медобслуживание, также продолжается работа над восстановлением света и мобильной связи.

Относительно спокойно, без обстрелов ночь прошла на Волыни, Закарпатье, на Ривненщине, в Ивано-Франковской, Львовской, Черновицкой, Винницкой, Хмельницкой, Одесской, Тернопольской областях, в Черкасской, Полтавской, Черниговской, Кировоградской, Житомирской и Киевской областях.