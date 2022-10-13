Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

На Сумщине продолжат отключать свет: оккупанты разрушили 10 энергообъектов – глава ОВА

Ирина БалачукЧетверг, 13 октября 2022, 15:27
На Сумщине продолжат отключать свет: оккупанты разрушили 10 энергообъектов – глава ОВА
Фото pixabay.com

В Сумской области будут продолжаться веерные отключения света в связи с тем, что российские захватчики разрушили около 10 объектов энергетической инфраструктуры.

Источник: глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий на брифинге в Медиацентре Украина – Укринформ 13 октября

Прямая речь Живицкого: "Сейчас в области около 10 объектов энергетической инфраструктуры являются или полностью разрушенными, или частично, но серьезно поврежденными. Поэтому в области происходят веерные отключения электроэнергии".

Реклама:

Детали: По словам главы ОВА, сейчас та мощность, которая подается и доходит до Сумской области, недостаточная и составляет лишь около трети от потребности. Поэтому энергетики вынуждены периодически отключать различные объекты и даже целые населенные пункты. Также по всей области выключили уличное освещение.

По словам Живицкого, пока не будет восстановлено стабильное электроснабжение от работы уличных фонарей придется отказаться.

Глава ОВА также добавил, что пока невозможно составить график отключений, потому что электроэнергия поступает из разных источников, из других областей.

ВИДЕО ДНЯ

В первую очередь власть обеспечивает питанием больницы, объекты водоснабжения и пекарни.

Предыстория: 

Темы: Сумская областьвойнаэлектроэнергия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Туск собирается с визитом в Киев

Среди пострадавших в крупном ДТП в Турции есть две украинки

РФ скрыла истинное количество жертв подрыва ГЭС, погибли по меньшей мере сотни – AP

Без международной финпомощи индексации пенсий в 2024 году может не быть – Минсоцполитики

фотоСтроили укрытие: в детсаду в Киеве просела часть стены

Шевченко стал единственным кандидатом на пост президента УАФ

Все новости...
Сумская область
На Сумщине из-за российского обстрела ранены двое энергетиков
Россияне в полдень обстреляли пограничный район Сумской области: 4 раненых, разрушенные дома
Обстрелы Сумщины: за сутки – более 200 взрывов, повреждены дома и техника
Последние новости
16:14
Германия заблокировала российские активы на более чем 4 миллиарда евро
16:02
Политика года, надежда года, победа года. Итоги 2023 г. в УП. ЧАТ
16:00
фото, видеоПродавали несуществующие машины для ВСУ: мошенники обманули волонтеров на 1,2 млн
15:56
Туск собирается с визитом в Киев
15:35
Что нужно для производства большего количества украинского оружия?
15:35
В январе в Киеве заработают пункты приема елок: адреса
15:33
ГУР о прогнозах быть в Крыму в 2023 году: Информация тоже оружие
15:32
Зеленский назначил новых глав Ровенской и Донецкой облгосадминистраций
15:30
фотоБывшего мэра Святогорска будут судить за госизмену и махинации с деньгами
15:13
Украина и Молдова синхронизируют е-очередь на границе для упрощения транзита грузов
Все новости...
Реклама: