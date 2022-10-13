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На Сумщине продолжат отключать свет: оккупанты разрушили 10 энергообъектов – глава ОВА

Ирина БалачукЧетверг, 13 октября 2022, 15:27
Фото pixabay.com

В Сумской области будут продолжаться веерные отключения света в связи с тем, что российские захватчики разрушили около 10 объектов энергетической инфраструктуры.

Источник: глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий на брифинге в Медиацентре Украина – Укринформ 13 октября

Прямая речь Живицкого: "Сейчас в области около 10 объектов энергетической инфраструктуры являются или полностью разрушенными, или частично, но серьезно поврежденными. Поэтому в области происходят веерные отключения электроэнергии".

Детали: По словам главы ОВА, сейчас та мощность, которая подается и доходит до Сумской области, недостаточная и составляет лишь около трети от потребности. Поэтому энергетики вынуждены периодически отключать различные объекты и даже целые населенные пункты. Также по всей области выключили уличное освещение.

По словам Живицкого, пока не будет восстановлено стабильное электроснабжение от работы уличных фонарей придется отказаться.

Глава ОВА также добавил, что пока невозможно составить график отключений, потому что электроэнергия поступает из разных источников, из других областей.

В первую очередь власть обеспечивает питанием больницы, объекты водоснабжения и пекарни.

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Темы: Сумская областьвойнаэлектроэнергия
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