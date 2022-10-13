Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

На Сумщині продовжать відключати світло: окупанти зруйнували 10 енергооб’єктів – голова ОВА

Ірина БалачукЧетвер, 13 жовтня 2022, 15:27
Фото pixabay.com

У Сумській області триватимуть віялові відключення світла у зв’язку з тим, що російські загарбники зруйнували близько 10 об’єктів енергетичної інфраструктури.

Джерело: голова Сумської ОВА Дмитро Живицький на брифінгу в Медіацентрі Україна – Укрінформ 13 жовтня

Пряма мова Живицького: "Наразі в області близько 10 об’єктів енергетичної інфраструктури є або повністю зруйнованими або частково, але серйозно пошкоджені. Через це в області відбуваються віялові відключення електроенергії".

Деталі: За словами голови ОВА, наразі та потужність, яка подається і доходить до Сумської області,  недостатня і складає лише близько третини від потреби. Тому енергетики змушені періодично вимикати різні об’єкти і навіть цілі населені пункти. Також по всій області вимкнули вуличне освітлення.

За словами Живицького, поки не буде відновлене стабільне електропостачання від роботи вуличних ліхтарів доведеться відмовитись.

Голова ОВА також додав, що поки що неможливо скласти графік відключень, бо електроенергія надходить з різних джерел, з інших областей.

В першу чергу влада забезпечує живленням лікарні, об’єкти водозабезпечення та пекарні.

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія: 

Теми: Сумська областьвійнаелектроенергія
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

Компанія Маска відмовляється фінансувати послуги Starlink в Україні – ЗМІ

Росія перекинула бомбардувальники, здатні нести ядерний заряд, до кордону з Норвегією – ЗМІ

Мобілізовані росіяни як "гарматне м’ясо" створюють відчутний тиск на захисників – Зеленський

Генсек НАТО прокоментував, чи готує Альянс фізичну відповідь у разі ядерного удару РФ по Україні

Росія погрожує вийти із "зернової угоди", якщо не будуть виконані її вимоги

"Почали входити в революційну ситуацію": чиновники й бізнесмени РФ спустошені – WP

Усі новини...
Сумська область
Сумщина: росіяни зруйнували 3 електростанції, відключення світла – без графіка
Росія вдарила по інфраструктурі Сумщини, знеструмлено два райони – ОВА
Сумщина: росіяни випустили з гвинтокрила 12 ракет по аграрному підприємству
Останні новини
05:59
Оперативне командування: корабельне угруповання ворога зросло до 15 одиниць
05:25
Ворог ракетами атакував Запоріжжя
04:38
ЗСУ знищили 3 командних пункти росіян і уразили 4 ворожих позиції ППО – ОК "Південь"
04:05
Білорусь запроваджує режим "контртерористичної операції"
03:51
Компанія Маска відмовляється фінансувати послуги Starlink в Україні – ЗМІ
02:55
Парламент Туреччини підтримав законопроєкт про ув’язнення за поширення "дезінформації"
01:55
Лукашенко проводить приховану мобілізацію – ЗМІ
00:58
Іспанія відправила Україні 4 ЗРК Hawk – Резніков
00:28
Живицький повідомив, скільки мін "прилетіло" по Сумщині за добу
23:44
Конгрес викликає Трампа для свідчень у справі штурму Капітолія
Усі новини...