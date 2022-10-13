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На Сумщині продовжать відключати світло: окупанти зруйнували 10 енергооб’єктів – голова ОВА

Ірина БалачукЧетвер, 13 жовтня 2022, 15:27
На Сумщині продовжать відключати світло: окупанти зруйнували 10 енергооб’єктів – голова ОВА
Фото pixabay.com

У Сумській області триватимуть віялові відключення світла у зв’язку з тим, що російські загарбники зруйнували близько 10 об’єктів енергетичної інфраструктури.

Джерело: голова Сумської ОВА Дмитро Живицький на брифінгу в Медіацентрі Україна – Укрінформ 13 жовтня

Пряма мова Живицького: "Наразі в області близько 10 об’єктів енергетичної інфраструктури є або повністю зруйнованими або частково, але серйозно пошкоджені. Через це в області відбуваються віялові відключення електроенергії".

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Деталі: За словами голови ОВА, наразі та потужність, яка подається і доходить до Сумської області,  недостатня і складає лише близько третини від потреби. Тому енергетики змушені періодично вимикати різні об’єкти і навіть цілі населені пункти. Також по всій області вимкнули вуличне освітлення.

За словами Живицького, поки не буде відновлене стабільне електропостачання від роботи вуличних ліхтарів доведеться відмовитись.

Голова ОВА також додав, що поки що неможливо скласти графік відключень, бо електроенергія надходить з різних джерел, з інших областей.

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Передісторія: 

Теми: Сумська областьвійнаелектроенергія
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