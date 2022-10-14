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Кремль "успокаивает" своих сторонников ракетными ударами по Украине – ISW

Пятница, 14 октября 2022, 06:55
фото Армія Inform

Аналитики Института изучения войны (ISW) сообщают, что Россия, нанося ракетные удары по Украине, "успокаивает" российских националистов и своих сторонников.

Источник: ISW

Детали: Обнародованные сообщения о первых смертях плохо подготовленных мобилизованных российских военнослужащих в Украине вызвали новую критику в адрес российского военного командования.

Российские СМИ сообщили, что пятеро мобилизованных из Челябинска уже погибли на войне в Украине всего через три недели после объявления президентом Владимиром Путиным частичной мобилизации 21 сентября.

Кремль продолжает прилагать усилия, чтобы отвлечь внимание от мобилизации и военных неудач.

Также он продолжил временное успокоение своих националистических сообществ путем нанесения ракетных ударов по Украине.

Также ISW отмечает, что российские войска продолжали наносить удары по критически важным объектам украинской инфраструктуры 13 октября.

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Российские войска, по мнению аналитиков института, вероятно, продолжают использовать иранские беспилотники Shahed-136 для поддержки массированных ударных кампаний по критически важным объектам украинской инфраструктуры из-за их низкой эффективности в условиях активных боевых действий.

Кроме того, ISW предполагает, что ухудшение морального духа, дисциплины и боеспособности российских войск в зоне боевых действий в Украине может привести к временной приостановке наступательных операций на отдельных участках.

Вместе с тем приостановление наступательных операций в районах Донецкой области (фактически единственных в Украине, где российские войска ведут наступательные операции) еще больше усложнит попытки России захватить дополнительные территории и, вероятно, будет способствовать дальнейшему ухудшению морального духа и общему истощению военного потенциала.

Основные выводы ISW:

  • Сообщения о первых случаях гибели неподготовленных мобилизованных российских военнослужащих в Украине вызвали возобновление критики в адрес российского военного командования.
  • Российские войска продолжали наносить удары по критически важным объектам украинской инфраструктуры 13 октября.
  • Ухудшение морального духа, дисциплины и боеспособности российских войск в зонах боевых действий в Украине может привести к временной приостановке наступательных операций на отдельных участках.
  • Украинские войска достигли успехов к северо-западу от Сватово.
  • Российские войска продолжают оборонительные операции в ожидании потенциальных украинских атак в направлении Кременной.
  • Украинские и российские источники сообщили, что российские войска пытаются вернуть позиции на севере и северо-западе Херсонской области.
  • Повреждение моста через Керченский пролив продолжает препятствовать перемещению российских грузов и личного состава на юг Украины.
  • Российские войска продолжили наземные атаки в Донецкой области и заявили о незначительном продвижении к югу от Бахмута.
  • Российская некомпетентность продолжает наносить вред мобилизованному персоналу еще до того, как он попадает на линию фронта, что, вероятно, ухудшает и без того низкий моральный дух.
  • Российские чиновники, вероятно, все больше ограничивают свободу передвижения в России для дополнительной мобилизации населения и чтобы предотвратить его бегство из страны.
  • Российские оккупационные чиновники призвали к эвакуации гражданского населения из оккупированной Херсонской области.

Темы: войнаРосcия
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