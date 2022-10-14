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Кремль "успокаивает" своих сторонников ракетными ударами по Украине – ISW

Пятница, 14 октября 2022, 06:55
Кремль успокаивает своих сторонников ракетными ударами по Украине – ISW
фото Армія Inform

Аналитики Института изучения войны (ISW) сообщают, что Россия, нанося ракетные удары по Украине, "успокаивает" российских националистов и своих сторонников.

Источник: ISW

Детали: Обнародованные сообщения о первых смертях плохо подготовленных мобилизованных российских военнослужащих в Украине вызвали новую критику в адрес российского военного командования.

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Российские СМИ сообщили, что пятеро мобилизованных из Челябинска уже погибли на войне в Украине всего через три недели после объявления президентом Владимиром Путиным частичной мобилизации 21 сентября.

Кремль продолжает прилагать усилия, чтобы отвлечь внимание от мобилизации и военных неудач.

Также он продолжил временное успокоение своих националистических сообществ путем нанесения ракетных ударов по Украине.

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Также ISW отмечает, что российские войска продолжали наносить удары по критически важным объектам украинской инфраструктуры 13 октября.

Российские войска, по мнению аналитиков института, вероятно, продолжают использовать иранские беспилотники Shahed-136 для поддержки массированных ударных кампаний по критически важным объектам украинской инфраструктуры из-за их низкой эффективности в условиях активных боевых действий.

Кроме того, ISW предполагает, что ухудшение морального духа, дисциплины и боеспособности российских войск в зоне боевых действий в Украине может привести к временной приостановке наступательных операций на отдельных участках.

Вместе с тем приостановление наступательных операций в районах Донецкой области (фактически единственных в Украине, где российские войска ведут наступательные операции) еще больше усложнит попытки России захватить дополнительные территории и, вероятно, будет способствовать дальнейшему ухудшению морального духа и общему истощению военного потенциала.

Основные выводы ISW:

  • Сообщения о первых случаях гибели неподготовленных мобилизованных российских военнослужащих в Украине вызвали возобновление критики в адрес российского военного командования.
  • Российские войска продолжали наносить удары по критически важным объектам украинской инфраструктуры 13 октября.
  • Ухудшение морального духа, дисциплины и боеспособности российских войск в зонах боевых действий в Украине может привести к временной приостановке наступательных операций на отдельных участках.
  • Украинские войска достигли успехов к северо-западу от Сватово.
  • Российские войска продолжают оборонительные операции в ожидании потенциальных украинских атак в направлении Кременной.
  • Украинские и российские источники сообщили, что российские войска пытаются вернуть позиции на севере и северо-западе Херсонской области.
  • Повреждение моста через Керченский пролив продолжает препятствовать перемещению российских грузов и личного состава на юг Украины.
  • Российские войска продолжили наземные атаки в Донецкой области и заявили о незначительном продвижении к югу от Бахмута.
  • Российская некомпетентность продолжает наносить вред мобилизованному персоналу еще до того, как он попадает на линию фронта, что, вероятно, ухудшает и без того низкий моральный дух.
  • Российские чиновники, вероятно, все больше ограничивают свободу передвижения в России для дополнительной мобилизации населения и чтобы предотвратить его бегство из страны.
  • Российские оккупационные чиновники призвали к эвакуации гражданского населения из оккупированной Херсонской области.

Темы: войнаРосcия
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