У Росії визнали, що 5 мобілізованих уже загинули в Україні
П'ятеро мобілізованих із Челябінської області загинули на війні в Україні.
Джерело: регіональне видання 74.RU з посиланням на пресслужбу губернатора і уряду Челябінської області
Дослівно пресслужба губернатора: "Військкомат підтвердив інформацію про загибель п'ятьох південноуральців, призваних із коркінського військового комісаріату".
Деталі: У пресслужбі додали, що сім'ям загиблих окупантів нададуть усю необхідну допомогу.
Зокрема, їм обіцяють виплатити по 1 млн рублів (15,5 тис доларів).
Видання зазначає, що перших мобілізованих проводили з Коркіно наприкінці вересня.
Що було раніше: 7 жовтня так званий "член головної ради військово-цивільної адміністрації" окупантів у Запорізькій області Володимир Рогов повідомив, що в регіон почали прибувати перші мобілізовані в рамках оголошеної Путіним часткової мобілізації.
Передісторія:
- 21 вересня президент Росії Володимир Путін заявив про часткову мобілізацію росіян. Жителі Росії стали масово втікати з країни. Повідомлялося, що менш ніж за два тижні після оголошення "часткової" мобілізації Росію покинули близько 700 тисяч людей.
- У розвідці Британії припустили, що Росію чекають організаційні труднощі із забезпеченням всього, необхідного для підготовки мобілізованих, ці люди можуть опинитися на передовій після мінімальної підготовки.
- Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний у відповідь на оголошення часткової мобілізації в РФ заявив, що ЗСУ знищать всіх ворогів, скільки б їх не було.
- 28 вересня стало відомо, що перші мобілізовані вже потрапили на фронт війни в Україні.