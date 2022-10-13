У Росії визнали, що 5 мобілізованих уже загинули в Україні

Мобілізовані росіяни під час концерту 7 жовтня в Єкатеринбурзі перед відправкою на війну. Фото з Telegram Міноборони РФ

П'ятеро мобілізованих із Челябінської області загинули на війні в Україні.

Джерело: регіональне видання 74.RU з посиланням на пресслужбу губернатора і уряду Челябінської області

Дослівно пресслужба губернатора: "Військкомат підтвердив інформацію про загибель п'ятьох південноуральців, призваних із коркінського військового комісаріату".

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Деталі: У пресслужбі додали, що сім'ям загиблих окупантів нададуть усю необхідну допомогу.

Зокрема, їм обіцяють виплатити по 1 млн рублів (15,5 тис доларів).

Видання зазначає, що перших мобілізованих проводили з Коркіно наприкінці вересня.

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Що було раніше: 7 жовтня так званий "член головної ради військово-цивільної адміністрації" окупантів у Запорізькій області Володимир Рогов повідомив, що в регіон почали прибувати перші мобілізовані в рамках оголошеної Путіним часткової мобілізації.

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