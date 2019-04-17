Суд в оккупированном Крыму вынес приговор фигурантам "дела Веджие Кашка"

Киевский районный суд Симферополя на оккупированном РФ полуострове вынес приговор фигурантам "дела Веджие Кашка" Руслану Трубач, Бекиру Дегерменджи, Казиму Аметову и Асану Чапуху.

Об этом сообщает "Крымская солидарность".

Суд оккупантов приговорил Аметова, Трубача и Дегерменджи к 3 годам условно, с испытательным сроком 3 года. Асан Чапух получил 3,5 года условно с испытательным сроком 3 года.

Защита имеет 10 дней для обжалования приговора.

До рассмотрения апелляции фигуранты дела должны находиться под домашним арестом.

Напомним: