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Суд в оккупированном Крыму вынес приговор фигурантам "дела Веджие Кашка"

Среда, 17 апреля 2019, 20:05

Киевский районный суд Симферополя на оккупированном РФ полуострове вынес приговор фигурантам "дела Веджие Кашка" Руслану Трубач, Бекиру Дегерменджи, Казиму Аметову и Асану Чапуху.

Об этом сообщает "Крымская солидарность".

Суд оккупантов приговорил Аметова, Трубача и Дегерменджи к 3 годам условно, с испытательным сроком 3 года. Асан Чапух получил 3,5 года условно с испытательным сроком 3 года.

Защита имеет 10 дней для обжалования приговора.

До рассмотрения апелляции фигуранты дела должны находиться под домашним арестом.

Напомним:

  • 23 ноября 2017 года в разных районах Крыма прошли обыски в домах крымских татар и задержания активистов национального движения по подозрению в якобы "вымогательстве в особо крупном размере" у гражданина Турции.
  • В ходе обысков были задержаны Бекир Дегерменджи, Куртсеит Абдуллаев, Асан Чапух, Руслан Трубач и Кязим Аметов. Им инкриминировали ч.2 ст.163 Уголовного кодекса РФ (вымогательство, совершенное группой лиц).
  • Ветеран крымскотатарского национального движения Веджие Кашка скончалась после задержаний крымских активистов.  
  • 15 сентября 2018 года Чапух начал голодовку.
  • 23 сентября 2018 года он был вынужден прекратить ее из-за ухудшения состояния здоровья.
  •  7 января госпитализировали Асана Чапуха.
  • Адвокаты Казима Аметова, Асана Чапуха и Бекира Дегерменджи заявили об ухудшении состояния здоровья своих подзащитных.

Темы: судкрымские татарыаннексияРосcияКрым
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