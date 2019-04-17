Суд в оккупированном Крыму вынес приговор фигурантам "дела Веджие Кашка"
Среда, 17 апреля 2019, 20:05
Киевский районный суд Симферополя на оккупированном РФ полуострове вынес приговор фигурантам "дела Веджие Кашка" Руслану Трубач, Бекиру Дегерменджи, Казиму Аметову и Асану Чапуху.
Об этом сообщает "Крымская солидарность".
Суд оккупантов приговорил Аметова, Трубача и Дегерменджи к 3 годам условно, с испытательным сроком 3 года. Асан Чапух получил 3,5 года условно с испытательным сроком 3 года.
Защита имеет 10 дней для обжалования приговора.
До рассмотрения апелляции фигуранты дела должны находиться под домашним арестом.
Напомним:
- 23 ноября 2017 года в разных районах Крыма прошли обыски в домах крымских татар и задержания активистов национального движения по подозрению в якобы "вымогательстве в особо крупном размере" у гражданина Турции.
- В ходе обысков были задержаны Бекир Дегерменджи, Куртсеит Абдуллаев, Асан Чапух, Руслан Трубач и Кязим Аметов. Им инкриминировали ч.2 ст.163 Уголовного кодекса РФ (вымогательство, совершенное группой лиц).
- Ветеран крымскотатарского национального движения Веджие Кашка скончалась после задержаний крымских активистов.
- 15 сентября 2018 года Чапух начал голодовку.
- 23 сентября 2018 года он был вынужден прекратить ее из-за ухудшения состояния здоровья.
- 7 января госпитализировали Асана Чапуха.
- Адвокаты Казима Аметова, Асана Чапуха и Бекира Дегерменджи заявили об ухудшении состояния здоровья своих подзащитных.