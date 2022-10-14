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На Западе считают, что Украина может освободить Херсон на следующей неделе – FT

Елена РощинаПятница, 14 октября 2022, 11:39
На Западе считают, что Украина может освободить Херсон на следующей неделе – FT
Карта войны, Херсонщина, ISW, 13.10.2022

Западные военные чиновники полагают, что защитники Украины могут освободить Херсон от российских захватчиков во второй декаде октября.  

Источник: Financial Times

Дословно: "Украинские силы прорвали российскую линию фронта в Херсоне в начале месяца, признало тогда Министерство обороны России, что стало крупнейшим продвижением Украины на юге с момента начала полномасштабного вторжения Москвы в феврале. С тех пор Киев отвоевал значительную территорию к западу от Днепра.

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Украинское оперативное командование "Юг" в четверг заявило, что освободило еще пять населенных пунктов в Херсонской области от российского контроля и уничтожило российский командно-контрольный центр и две буксируемые гаубицы.

По оценкам западных военных, Украина может взять Херсон до Днепра уже на следующей неделе".

Детали: Издание не указывает, на какие источники и чьи оценки опирается.

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Битва за Херсон
Битва за Херсон
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По мнению FT, заявления ставленника Кремля Владимира Сальдо и его пособника Кирилла Стремоусова о необходимости эвакуации семей с Херсонщины свидетельствуют о шаткости ситуации. 

Издание также цитирует Станислава Белковского – бывшего кремлевского эксперта, который стал критиком Владимира Путина. Он написал в Telegram, что Россия "готовится к решающей битве" за Херсон.

Прямая речь Белковского: "РФ готовится к решающей битве за город Херсон. И перед этим планирует эвакуацию значительной части жителей Херсонской области. Видимо, Кремль и военное командование не переоценивают шансы удержать РФ-контроль над этим аннексированным регионом".

Предыстория:

  • По состоянию на 7 октября в Херсонской области было освобождено более 2 400 квадратных километров территории, деоккупировано 6 населенных пунктов в Херсонском районе и еще 61 в Бериславском районе.
  • 12 октября стало известно об освобождении еще 5 населенных пунктов в Бериславском районе: Нововасильевки, Новогригоровки, Новой Каменки, Трифоновки и Червоного.
  • Украинский Центр национального сопротивления 12 октября заявил, что старшим офицерам ФСБ РФ в оккупированных регионах Украины раздали маршруты эвакуации в Россию.
  • 13 октября коллаборанты призвали Кремль помочь им с эвакуацией населения из Херсонской области.

Темы: Херсонвойнаконтрнаступлениедеоккупация
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