На Западе считают, что Украина может освободить Херсон на следующей неделе – FT

Западные военные чиновники полагают, что защитники Украины могут освободить Херсон от российских захватчиков во второй декаде октября.

Источник: Financial Times

Дословно: "Украинские силы прорвали российскую линию фронта в Херсоне в начале месяца, признало тогда Министерство обороны России, что стало крупнейшим продвижением Украины на юге с момента начала полномасштабного вторжения Москвы в феврале. С тех пор Киев отвоевал значительную территорию к западу от Днепра.

Реклама:

Украинское оперативное командование "Юг" в четверг заявило, что освободило еще пять населенных пунктов в Херсонской области от российского контроля и уничтожило российский командно-контрольный центр и две буксируемые гаубицы.

По оценкам западных военных, Украина может взять Херсон до Днепра уже на следующей неделе".

Детали: Издание не указывает, на какие источники и чьи оценки опирается.

ВИДЕО ДНЯ

Битва за Херсон ft.com

По мнению FT, заявления ставленника Кремля Владимира Сальдо и его пособника Кирилла Стремоусова о необходимости эвакуации семей с Херсонщины свидетельствуют о шаткости ситуации.

Издание также цитирует Станислава Белковского – бывшего кремлевского эксперта, который стал критиком Владимира Путина. Он написал в Telegram, что Россия "готовится к решающей битве" за Херсон.

Прямая речь Белковского: "РФ готовится к решающей битве за город Херсон. И перед этим планирует эвакуацию значительной части жителей Херсонской области. Видимо, Кремль и военное командование не переоценивают шансы удержать РФ-контроль над этим аннексированным регионом".

Предыстория: