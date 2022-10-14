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Оккупанты требуют от работников ЗАЭС подписать договоры с "Росатомом" – СМИ

Катерина ТищенкоПятница, 14 октября 2022, 20:58
оккупанты на ЗАЭС, фото AFP via Getty Images

Сотрудников временно оккупированной Запорожской АЭС запугивают сокращениями, если они не подпишут трудовые договоры с "Росатомом".

Источник: неназванный работник станции в комментарии Суспільному

Прямая речь работника: "На собрание пришли представители "Росатома". Они сообщили, что тех, кто откажется подписывать новые договоры, сократят. Тем, кто договоры подпишет, обещают зарплаты выше украинской в полтора-два раза и подъемные.

Для подачи заявления на оформление нового трудового договора российские паспорта пока не требуют. Промышленному персоналу дали время на размышления до 3 ноября.

Тем, кто не перейдет на новые договоры, заблокируют пропуска".

Детали: Сотрудник добавил, что большинство работников отказываются от подписания новых договоров.

Предистория:

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  • Россияне оккупировали ЗАЭС 4 марта.
  • Ситуация на ЗАЭС оказалась в центре внимания с начала августа, когда российские военные начали обстрел станции. Россия отвергла призывы о демилитаризации атомной станции под предлогом, что должна "защищать ее" от провокаций, и обвиняет в обстрелах Украину.
  • 25 августа впервые в истории произошло полное отключение ЗАЭСот энергосети. Мэр Энергодара Дмитрий Орлов сообщил, что это произошло после обстрелов, а "Энергоатом" – причина в пожарах.
  • 5 октября президент страны-агрессора Владимир Путин подписал указ, согласно которому захваченная оккупантами Запорожская АЭС якобы будет отдана России.
  • 14 октября гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси после переговоров с Украиной и Россией сообщил о прогрессе в создании защитной зоны для Запорожской АЭС.

Темы: ЗАЭСоккупацияРосcия
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