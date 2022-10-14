Оккупанты требуют от работников ЗАЭС подписать договоры с "Росатомом" – СМИ

Сотрудников временно оккупированной Запорожской АЭС запугивают сокращениями, если они не подпишут трудовые договоры с "Росатомом".

Источник: неназванный работник станции в комментарии Суспільному

Прямая речь работника: "На собрание пришли представители "Росатома". Они сообщили, что тех, кто откажется подписывать новые договоры, сократят. Тем, кто договоры подпишет, обещают зарплаты выше украинской в полтора-два раза и подъемные.

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Для подачи заявления на оформление нового трудового договора российские паспорта пока не требуют. Промышленному персоналу дали время на размышления до 3 ноября.

Тем, кто не перейдет на новые договоры, заблокируют пропуска".

Детали: Сотрудник добавил, что большинство работников отказываются от подписания новых договоров.

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