С вечера воскресенья по Украине летели 43 дрона-камикадзе, сбито 37 - Воздушные силы

С вечера воскресенья уничтожено 37 дронов-камикадзе, которыми Россия атаковала Украину.

Источник: спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат на брифинге в медиацентре "Украина" и в эфире национального телемарафона

Прямая речь: "43 (дрона), летели все с юга, 37 - уничтожены. Все силы и средства и авиация и зенитные ракетные комплексы и другие силы обороны были привлечены. По меньшей мере 86% - это уничтоженные "Шахеды". Это довольно неплохой результат.

Действительно, дайте военным делать свою работу. Не нужно из окна шмалять, потому что пули в густонаселенных городах, возвращаются потом на голову людей".

Детали: По всей Украине (кроме временно оккупированного Крыма) в понедельник дважды объявлялась длительная воздушная тревога. 17 октября Россия массированно атакует Украину дронами-камикадзе иранского производства.

В частности пострадала столица страны. По данным главы Нацполиции Игоря Клименко, в 6.37 был первый удар по Киеву, в 8.20 - последний. Зафиксировано 5 дронов камикадзе: три попали в объекты критической инфраструктуры, 1 попал в жилой дом, еще один был сбит работниками полиции: патрульным, уполномоченным уголовного розыска и спецназовцем.