Кадыровцы боятся умереть в Украине – участник второй чеченской войны, воюющий за Украину

Более 20 тысяч иностранцев из 52 стран записались в добровольцы на войну против России с начала полномасштабного вторжения 24 февраля.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил о беспрецедентной мобилизации иностранцев, желающих воевать за Украину.

"К нам направляются опытные ветераны и добровольцы из 52 стран мира. Это их желание. Мы их не нанимали, не стимулируем ничем. Это их желание воевать на стороне добра", – сообщил министр.

В министерстве не разглашают распределение добровольцев по странам, а также данные о том, кто уже прибыл в Украину. Но подчеркивают, что речь идет о большом количестве желающих.

На данный момент известно о добровольцах из Беларуси, Великобритании, Литвы, Польши.

На фоне запугивания батальонами Кадырова, в Украине есть и значительное количество чеченцев, воюющих на стороне Киева. Часть из них уже давно живет в Украине, другие – за ее пределами всячески поддерживают деньгами и амуницией.

С бойцом объединения теробороны с позывным "Вайнах", ветераном Второй чеченской войны, общаемся по телефону. До войны 40-летний мужчина был обычным киевским предпринимателем. На второй день вторжения России в Украину записался в добровольцы, оборонять Киев.

– То, что началось в Украине, мы видели в Чечне в 1994-ом на Первой чеченской войне. Один в один. Русские тоже сначала бомбили аэродромы, вышки, – рассказывает Вайнах.

На предоставленных редакции фото 40-летний боец скрывает лицо. После Второй чеченской войны он уехал в Украину. Но на родине остались родственники. Вайнах говорит, что чеченцы рассматривают эту войну, как новый этап своей национальной борьбы за свободную Ичкерию. А от ее исхода зависит свобода всего мира.

Бой чеченцев из батальона имени Шейха Мансура

"Война в Украине была неизбежна"

– Где тебя застало вторжение России в Украину?

– 24 февраля рано утром в Киеве. Ко мне прибежал мой друг: "Вставай! Война!". Взял телефон, прочитал о первых ракетных ударах. До последнего не думал, что Путин способен на такое, хотя я с самого начала следил за многолетним напряжением. Но в последние дни перед вторжением говорил всем друзьям и знакомым, что война в Украине неизбежна.

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– Ты переехал в Украину в 2008-ом. Почему?

– У меня есть родственники и в Чечне, и в России, но я всегда говорил: "Уезжайте оттуда". Мне говорят: "Возвращайся, город отстроили". Нет, никогда в жизни, пока будет эта власть и система, я в Россию не приеду.

– 24-го февраля ты пошел в тероборону?

– На следующий день. Созвонился с друзьями, а у меня их много: украинцы, чеченцы, дагестанцы. Записался в киевскую тероборону добровольцем. Сделаю все возможное от меня зависящее, чтобы помочь.

– Оборона столицы сильна?

– ВСУ очень хорошо справляется со своими обязанностями. У нас есть ПВО, что радует. Но нужно усилить еще небо. Взять штурмом Киев у них не получится. Разве что начнут сильно бомбить. Хотя мир и так увидел, что они делают с мирными.

– Война онлайн…

– Да. И насколько надо быть глупым человеком, чтобы сделать прямое вторжение. Нападение на Украину равносильно самоубийству.

– Где тебя застала Первая чеченская война?

– В Грозном, с моими братьями и родителями. Я был еще школьником. Выглядело очень страшно, потому что видел такое впервые. Самый страшный момент – истребители, которые бомбили дома.

– Допускали вообще войну Чечни с Россией?

– Никто не ожидал. Как и в Украине сейчас. Да, были напряженные отношения, но после развала СССР мы, кажется, дали понять, что хотим независимости. И народ воспользовался этим правом стать независимым государством. И после этого начались провокации…

– Какое самое страшное воспоминание с первой войны?

– Авиаудар. Кассетные бомбы. То есть еще не было интенсивных боевых действий, а они уже сбрасывали кассетные бомбы. В центре Грозного был Зеленый рынок, и они туда сбросили очень много бомб. Было очень много раненых и погибших. Это больше всего запомнилось…

– А когда впервые увидел русских солдат?

– Солдаты появились не сразу. Они же говорили, что возьмут Грозный за два часа. Сначала была сильная бомбежка со всех оружий, в том числе испытывали на нас вакуумные и фосфорные бомбы. А когда уже сровняли все с землей, нашим пришлось отступить в горную местность.

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– Вы не уехали из Грозного?

– Оставались до последнего. Я же не состоял по возрасту в армии, но мой долг – быть со своим народом, даже в таком возрасте и бороться против этого беспредела и геноцида. Моему народу было тяжело.

Меня радует, что Украину все-таки поддерживает весь мир. И как бы вас не называли – "бандеровцами" или "фашистами" – весь мир видит, кто на самом деле фашист и откуда исходит это зло.

– К войнам вам, похоже, не привыкать…

– У нас на Кавказе каждые 50 лет война с Российской империей. У нас была Кавказская война, нас выселяли... В 1994-ом из 1 миллиона мы потеряли 300 тысяч людей. И очень много погибло детей. Это был настоящий геноцид против чеченского народа.

И когда я вижу кадыровских боевиков на танке, сразу вспоминаю 1994 год, когда русские наемники и русский спецназ ехали к нам захватить нашу страну. Так и в Украине.

Но я никак не могу понять: Украина никогда в жизни не захватывала территории Чечни или Кавказа, да и вообще кроме добра ничего другого не делала нам, чеченцам. И сейчас они (кадыровцы – УП) едут сюда, придумав какую-то причину – "бороться с украинским фашизмом".

В первую очередь, фашизм исходит от российского правления в лице Путина. Это же очевидно.

"Украину поддерживает весь мир"

– Где тебя застала Вторая чеченская война?

– После первой войны мы все-таки добились независимости. России пришлось подписать Хасавюртовские соглашения, так как понимали, что они ослабли и другого выхода у них не было. Войну потянуть не могли.

Во второй войне мы уже были борцами за свою независимость. Но нас показывали террористами, бандитами вне закона. Россия навешала все эти ярлыки, а остальной мир так и воспринимал.

Даже те, кто начал нам доверять, отвернулись после того, как в России начали подрывать дома. Не все понимали, что, если даже и были исполнителями чеченцы, то кураторами и хозяевами был Кремль.

Так и преподнесли всему миру: смотрите, террористы отрезают головы, взрывают дома, убивают мирных людей. Но события в Украине показали, кто самый большой террорист в мире, и это увидел весь мир.

– После первой войны допускали вторую?

– При таком правлении Путина я всегда знал, что это неизбежно. Даже если мы добились независимости в 1996-ом. Знали, что, пока существует империя Путина, война не закончилась и не закончится.

– Как вели себя русские солдаты в войне с Чечней?

– Первые, на которых мы обращали внимание и ненавидели всей душой – это наемники. Они творили беспредел: убивали детей, насиловали женщин, заходили в дома к гражданским, воровали автомобили. Если не могли забрать какое-то имущество, сжигали.

К счастью, многие мировые СМИ обратили внимание на их беспредел, и это стало достоянием общественности.

– А какими были российские срочники?

– Были другими. Но.. Я вот смотрю, как ВСУ обращаются с пленными срочниками ВС РФ… Это правильно, мы все – люди.

То же самое было и в чеченской войне. Приезжали родители, и этих солдат просто так отдавали их матерям. И то же самое говорили, как сейчас в Украине: "Не едьте сюда – погибнете!". Но все равно это не помогло.

Кадыров (Ахмат Кадыров – отец Рамзана Кадырова – УП), который призывал нас к Джихаду (священная война для мусульман – УП) как обязательной войне, перешел на их сторону и начал воевать против нас вместе с российской армией.

Видеообращение Вайнаха к украинскому народу

– Почему весь мир так пугают кадыровцами?

– Это пропаганда. Российский народ и армия боялись чеченских воинов. Они видели, что чеченские воины делали в первую и вторую войну. У нас почти все президенты погибли на этой войне, пошли до конца, не предавая свой народ.

Люди часто сравнивают кадыровцев со всем чеченским народом. Но те, так называемые кадыровцы, я считаю, это та же самая российская армия. Они просто лучше экипированы, более модная одежда. И все, больше никакой разницы.

Но украинцев "грозные" кадыровцы не впечатляют.

– Почему?

– Украинцы – достойный народ и всему миру это доказали. Украинцы это не русские, 100%. Не хочу обобщать, но у русских более рабская психология. Там есть достойные люди, правозащитники например...

В России кадыровцы что хотят, то и делают, и закон подгоняют под себя, совершая любые беспределы. Без суда и следствия – кто им нужен, похищают из любой точки России. Если посчитают нужным – могут убить. И многие убиты.

В Чечне очень много героев, но народу запрещено о них говорить. Герои Ичкерии давно вне закона. Это чтобы прикрыть свое предательство, заглушить имена и создать новую историю под русской вывеской. Но народ знает своих героев и помнит их.

Чеченцы всегда чтили Байсангура Беноевского еще с Кавказской войны, Имама Шамиля. Мы их всех помним не потому, что где-то написано. Это передается поколениями.

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– Явление "кадыровцы" – это о деньгах?

– Они были изначально испорченными. Люди, которые предали свой народ в тяжелое время, когда была необходима помощь. Спасти себя и свою шкуру. Деньги, да.

Но на первом месте – страх. Они вспомнили все свои зверства, которые совершались, и решили таким образом спасти свою шкуру. И чтоб это не повторилось, легли под Россию, оставив все принципы, всю гордость, честь, забыв обо всем.

В Украине они – наемники, если едут сюда сейчас. Как и в Грузии, Абхазии. В Чечне их предателями называют.

Когда ты предаешь свой народ, ты – предатель, а когда уничтожаешь и борешься со своим народом – это враги народа. Самый большой грех у чеченцев – потерять честь и достоинство. Подлизнуть.

– Каким будет прием кадыровцев в Киеве?

– Они уже в курсе. Все эти их видео на украинцев никак не влияют и пускай себя не обманывают. Прийти в Украину на стороне Империи Зла – гореть им в аду!

Они же нигде фактически не воевали, кроме захвата домов во время спецопераций, где все равно нещадно бомбили. В Сирии себя не показали. Они и в Украину приехали, чтобы поднять боевой дух россиянам. Не больше.

– Кадыровцы боятся штурмовать Киев?

– Думаю, боятся. Настолько велик страх против этих своих правителей и диктаторов, чтобы не попасть в плен и выжить. Но хотят, чтобы побыстрее все это закончилось и чтобы их это не коснулось.

Мы уже знаем, что среди них есть большие потери, но публично об этом они еще не говорят. Они понимают, к чему это все идет, и мы видели, какая она на самом деле – никчемная российская армия.

– Какие уязвимые качества у кадыровцев?

– Их воспринимают как головорезов и беспредельщиков, но на Украину это никоим образом не действует. Да, у них есть власть, есть деньги, они могут исподтишка стрельнуть в спину. До последнего времени у кадыровской власти был зеленый свет в Европе, а там наши борцы за независимость и свободу в изгнании. И вот кадыровцы ездили туда через спецслужбы в Европу, совершали покушения, убивали, используя наемников, которым платят хорошие деньги. У кого-то забирают в плен родственников. Самый настоящий терроризм.

– Если придется, кадыровцев будешь убивать?

– В любом случае. Они уничтожили столько достойных людей – моих братьев и соотечественников. Они совершали очень большие зверства. Я в этих людях не вижу своего народа. Это враг.

Я буду убивать, а по мере возможности наносить ущерб любыми путями.

– А какие на самом деле настоящие чеченцы?

– Народ, у которого есть обычаи, основанные на уважении старших, к своим родителям и соседям. Благородство и достоинство. Разве такой человек может убивать детей или женщин? Это исключено.

Мы никогда не были насильниками. Нас назвала такими Россия. Чтобы очернить нашу борьбу.

Сначала назвали террористами, потом устроили геноцид против нашего народа. Невозможно передать словами, сколько они уничтожили людей. Всевышний этого никогда не простит. Ни Путину, ни его людям.

– Как закончит Путин?

– Говорил же наш герой и первый президент Ичкерии Джохар Дудаев: "Украина еще схлестнется с Россией". Он был очень дальновидным человеком. Конец общей России, в том виде, в каком она была до сегодняшних событий, уже наступил.

Мир уже будет меняться. После этой войны, думаю, в лучшую сторону. Зло уже не будет притворяться добром и демократией.

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– Какой он, "русский мир" сейчас?

– А кто убивает детей, стариков и беременных женщин? Кто бомбит жилые дома, школы и детские садики? Как у нас в 94-ом, так и в Украине сегодня. Это же видит весь мир.

– За столь долгое пребывание в Украине разницу между украинцами и русскими ощутил или нет?

– О ней я знал и раньше, задолго до войны. У украинцев более развито достоинство, человеческие качества, чем у русских. Опять же, не хочу обобщать. Это отличие для меня главное.

За годы жизни в этой стране, я считаю украинцев своими родными. У нас много общего, мы всегда были за справедливость, на правильной стороне всегда были.

Жить в России при такой системе невыносимо. Меня в Украине все устраивает. Здесь есть свобода слова, в религиозном плане нет никаких проблем, молиться никто не мешает.

– Будешь здесь до конца?

– Сделаю все, что от меня зависит, чтобы российская система в Украину не пришла. Это Империя Зла. Это система угнетения собственного народа и его порабощения. Когда у человека не может быть второго мнения, когда верхушка бесчинствует и беспредельничает.

– А ты в Украине был всегда свободным человеком?

– Абсолютно... Моя семья давно в Европе. Говорили, чтобы я уезжал. Нет, мне совесть не позволяет. Исходя из того, как развиваются события, сколько русские понесли потерь, с такой мировой поддержкой, думаю, в ближайшее время все это закончится. Крахом Империи Зла.

Эльдар Сарахман, Украинская правда