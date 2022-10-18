Буданов: В первой партии Россия заказала 1 750 иранских дронов, но мы сбиваем 70% из того, что летит
Первая партия иранских дронов для России насчитывала 1 750 штук, но защитники сбивают около 70% тех беспилотников, которые оккупанты запускают по Украине.
Источник: начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов в интервью "Обозревателю"
Прямая речь Буданова: "Первая партия была заказана в количестве 1 750 дронов, дальше пошли новые заказы, но скорость их производства и доставки в Россию, вы должны понять, это же не одномоментный процесс. Они понемногу их исчерпывают, иранцы делают новые, но есть другая сторона этого вопроса: около 70% всех дронов мы стабильно сбиваем".
Детали: Также, по словам Буданова, Кремль исчерпывает и запасы своих ракет.
Например, что касается конкретно ракет "Искандер", то они, по данным главного разведчика, уже приблизились к отметке в 13% наличия ракет.
Он отметил, что концепцией запрещено "опускаться" ниже 30%, но война вносит свои коррективы.
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Предыстория:
- 6 октября сообщалось, что Вооруженные силы Украины уничтожили 60% из 86 единиц дронов-камикадзе Shahed-136, которые Россия уже запустила по Украине.
- Утром 17 октября из-за российские захватчики атаковали Киев иранскими дронами-камикадзе: было 4 попадания. В частности, попали по жилому дому в Шевченковском районе столицы.
- По предварительным данным, четыре человека погибли, среди них – беременная.
- Командование Воздушных сил ВСУ сообщило, что утром 17 октября противовоздушная оборона ликвидировала 11 дронов-камикадзе "Shahed-136". Эти дроны производятся Ираном и используются российскими военными под названием "Герань-2".
- Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Иран несет прямую ответственность за убийства украинцев, погибших в результате атаки дронами-камикадзе иранского производства украинских городов.