Буданов: В первой партии Россия заказала 1 750 иранских дронов, но мы сбиваем 70% из того, что летит

Первая партия иранских дронов для России насчитывала 1 750 штук, но защитники сбивают около 70% тех беспилотников, которые оккупанты запускают по Украине.

Источник: начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов в интервью "Обозревателю"

Прямая речь Буданова: "Первая партия была заказана в количестве 1 750 дронов, дальше пошли новые заказы, но скорость их производства и доставки в Россию, вы должны понять, это же не одномоментный процесс. Они понемногу их исчерпывают, иранцы делают новые, но есть другая сторона этого вопроса: около 70% всех дронов мы стабильно сбиваем".

Детали: Также, по словам Буданова, Кремль исчерпывает и запасы своих ракет.

Например, что касается конкретно ракет "Искандер", то они, по данным главного разведчика, уже приблизились к отметке в 13% наличия ракет.

Он отметил, что концепцией запрещено "опускаться" ниже 30%, но война вносит свои коррективы.

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