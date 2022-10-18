Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Буданов: В первой партии Россия заказала 1 750 иранских дронов, но мы сбиваем 70% из того, что летит

Ирина БалачукВторник, 18 октября 2022, 16:21
Буданов: В первой партии Россия заказала 1 750 иранских дронов, но мы сбиваем 70% из того, что летит
Кирилл Буданов. Фото gur.gov.ua

Первая партия иранских дронов для России насчитывала 1 750 штук, но защитники сбивают около 70% тех беспилотников, которые оккупанты запускают по Украине.

Источник: начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов в интервью "Обозревателю"

Прямая речь Буданова: "Первая партия была заказана в количестве 1 750 дронов, дальше пошли новые заказы, но скорость их производства и доставки в Россию, вы должны понять, это же не одномоментный процесс. Они понемногу их исчерпывают, иранцы делают новые, но есть другая сторона этого вопроса: около 70% всех дронов мы стабильно сбиваем".

Реклама:

Детали: Также, по словам Буданова, Кремль исчерпывает и запасы своих ракет.

Например, что касается конкретно ракет "Искандер", то они, по данным главного разведчика, уже приблизились к отметке в 13% наличия ракет.

Он отметил, что концепцией запрещено "опускаться" ниже 30%, но война вносит свои коррективы.

ВИДЕО ДНЯ

Читайте также Летающие смертоносные мопеды. Откуда взялись иранские беспилотники "Шахеды" и "Мохаджеры", как они работают и чем с ними бороться

Предыстория:

Темы: РосcияИранбеспилотникиразведка
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Туск собирается с визитом в Киев

Среди пострадавших в крупном ДТП в Турции есть две украинки

РФ скрыла истинное количество жертв подрыва ГЭС, погибли по меньшей мере сотни – AP

Без международной финпомощи индексации пенсий в 2024 году может не быть – Минсоцполитики

фотоСтроили укрытие: в детсаду в Киеве просела часть стены

Шевченко стал единственным кандидатом на пост президента УАФ

Все новости...
Росcия
Мэр Москвы заявил о массированной атаке дронов на Центральный федеральный округ
После разрушения самолетов в аэропорту Пскова отменены все рейсы
Россияне заявили о сбитии беспилотников над несколькими областями
Последние новости
16:41
"Вдохновились" российским сериалом: в Киеве задержали юношей, которые избили 16-летнего парня
16:40
фотоВ Одессе мужчина взял в заложники женщину с ребенком, их удалось освободить
16:36
Экс-разведчику Червинскому объявили новое подозрение – источник
16:29
Польские перевозчики на КПП "Дорогуск-Ягодин" начали пропускать больше машин в Украину
16:14
Германия заблокировала российские активы на более чем 4 миллиарда евро
16:02
Политика года, надежда года, победа года. Итоги 2023 г. в УП. ЧАТ
16:00
фото, видеоПродавали несуществующие машины для ВСУ: мошенники обманули волонтеров на 1,2 млн
15:56
Туск собирается с визитом в Киев
15:35
Что нужно для производства большего количества украинского оружия?
15:35
В январе в Киеве заработают пункты приема елок: адреса
Все новости...
Реклама: