СБУ пришла с обысками к мэру Белгород-Днестровского, он заявил об избиении

Мэр Белгород-Днестровского Одесской области и член ОПЗЖ Виталий Граждан заявил, что его избили сотрудники СБУ во время проведения обысков, по данным УП, обыски связаны с расследованием злоупотреблений и фактов сепаратизма.

Источник: Виталий Граждан в Facebook, источник УП в СБУ

Прямая речь: "Ко мне утром приехали сотрудники СБУ, вроде бы по какому-то там уголовному делу о нарушении ведения войны, проводить обыск. После того, как они провели обыск, ничего не нашли. Уже были подписаны протоколы.

Затем, когда уже закончилось следственное действие, были подписаны протоколы, я прошу сосредоточить на этом внимание, мы подписали все документы. Я пытался выйти из кабинета, вместе с тем сотрудники спецподразделения, которых было трое, они начали меня бить, скрутили, положили на землю, во время того, когда клали на землю, били меня по лицу".

Детали: Граждан заявил, что представитель прокуратуры вручил ему подозрение о нанесении Григорию Мельниченко телесных повреждения (статья 350 ч.2) во время драки на заседании сессии райсовета 7 июля.

Кроме того, он заявил, что о его отставке просил глава Одесской ОВА Максим Марченко.

"Я отказался писать заявление (на увольнение), потому что я ничего не совершал, я защищаю интересы громады. После этого начался прессинг, начались уголовные преследования", - добавил он.

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Граждан добавил, что планирует обратиться к президенту, главе СБУ и Генеральному прокурору.

Украинская правда обратилась за комментарием в СБУ.

Обновлено в 22:06: Источник УП в СБУ сообщил, что обыски связаны с расследованием злоупотреблений и фактов сепаратизма.

"18.10.2022 во время проведения следственных действий (обыска) председатель Белгород-Днестровского городского совета Граждан Виталий Викторович, 09.11.1978 г.р. оказал сопротивление сотрудникам СБУ и пытался создать конфликтную ситуацию. После ряда предупреждений сотрудниками СБУ применены к Граждану В.В. специальные средства (наручники), после чего сотрудниками была вызвана полиция с целью фиксирования оказания сопротивления со стороны Граждана В.В., о чем было направлено соответствующее сообщение в полицию", - сообщили УП.

Обновлено в 00:09: Пресс-служба СБУ сообщила, что мэр совершил нападение на правоохранителей во время обысков.

Что этому предшествовало: