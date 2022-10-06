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Мобилизованных россиян уже используют как пушечное мясо на юге Украины – Гуменюк

"Украинская правда"Четверг, 6 октября 2022, 13:08
Мобилизованных россиян уже используют как пушечное мясо на юге Украины – Гуменюк
Уничтоженная техника оккупантов, фото из Facebook Генштаба

Мобилизованных после 21 сентября россиян уже начали использовать на юге Украины в качестве пушечного мяса.

Источник: начальница объединенного координационного пресс-центра сил обороны Юга Наталья Гуменюк на брифинге 6 октября 

Прямая речь: "Да, уже есть факты появления на нашем участке так называемых "свежих мобилизованных", однако не свежих по качеству. Они не очень подготовлены и скорее выполняют роль пушечного мяса".

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Детали: Гуменюк добавила, что в качестве основного личного состава, на который полагается враг, используются воздушно-десантные войска, которых немало. 

По ее словам, на юге оккупанты зажаты между украинскими подразделениями и правым берегом Днепра: "если будут критически нарушены их возможности перебраться на другой берег – это котел".

Что этому предшествовало:

ВИДЕО ДНЯ
  • 21 сентября президент России Владимир Путин утром в обращении к россиянам заявил о частичной мобилизации граждан страны.
  • В разведке Британии предположили, что Россию ждут организационные трудности с обеспечением всего, необходимого для подготовки мобилизованных, эти люди могут оказаться на передовой после минимальной подготовки.
  • 28 сентября стало известно, что первые мобилизованные уже попали на фронт войны в Украине.

Темы: мобилизацияРосcиявойна
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