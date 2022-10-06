Мобилизованных россиян уже используют как пушечное мясо на юге Украины – Гуменюк

Мобилизованных после 21 сентября россиян уже начали использовать на юге Украины в качестве пушечного мяса.

Источник: начальница объединенного координационного пресс-центра сил обороны Юга Наталья Гуменюк на брифинге 6 октября

Прямая речь: "Да, уже есть факты появления на нашем участке так называемых "свежих мобилизованных", однако не свежих по качеству. Они не очень подготовлены и скорее выполняют роль пушечного мяса".

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Детали: Гуменюк добавила, что в качестве основного личного состава, на который полагается враг, используются воздушно-десантные войска, которых немало.

По ее словам, на юге оккупанты зажаты между украинскими подразделениями и правым берегом Днепра: "если будут критически нарушены их возможности перебраться на другой берег – это котел".

Что этому предшествовало:

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