Мобилизованных россиян уже используют как пушечное мясо на юге Украины – Гуменюк
Мобилизованных после 21 сентября россиян уже начали использовать на юге Украины в качестве пушечного мяса.
Источник: начальница объединенного координационного пресс-центра сил обороны Юга Наталья Гуменюк на брифинге 6 октября
Прямая речь: "Да, уже есть факты появления на нашем участке так называемых "свежих мобилизованных", однако не свежих по качеству. Они не очень подготовлены и скорее выполняют роль пушечного мяса".
Детали: Гуменюк добавила, что в качестве основного личного состава, на который полагается враг, используются воздушно-десантные войска, которых немало.
По ее словам, на юге оккупанты зажаты между украинскими подразделениями и правым берегом Днепра: "если будут критически нарушены их возможности перебраться на другой берег – это котел".
Что этому предшествовало:
- 21 сентября президент России Владимир Путин утром в обращении к россиянам заявил о частичной мобилизации граждан страны.
- В разведке Британии предположили, что Россию ждут организационные трудности с обеспечением всего, необходимого для подготовки мобилизованных, эти люди могут оказаться на передовой после минимальной подготовки.
- 28 сентября стало известно, что первые мобилизованные уже попали на фронт войны в Украине.