Данилов о военном положении Путина: Подготовка к массовой депортации, еще одно преступление

Объявлением военного положения на временно оккупированных территориях режим Владимира Путина планирует совершить еще одно преступление, которое должен осудить мир.

Источник: секретарь СНБО Алексей Данилов в Twitter

Прямая речь: "Военное положение Путина в аннексированных регионах Украины - это подготовка к массовой депортации украинского населения в депрессивные районы России для изменения этнического состава оккупированной территории. Преступление, которое должно быть осуждено ООН и которое уже было совершено Россией в Крыму и осталось безнаказанным".

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Что предшествовало: 19 октября президент страны-агрессора России Владимир Путин объявил о решении ввести военное положение в аннексированных частях Херсонской, Запорожской, Луганской и Донецкой областей Украины.

Кроме этого представители оккупационной "администрации" Херсона и области заявили, что планируют вывезти порядка 50-60 тысяч жителей из 4 правобережных районов области на левый берег Днепра или в Россию в связи с якобы подготовкой контрнаступления ВСУ.

Напомним: Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов считает, что развязав против Украины полномасштабную войну, Россия запустила процесс своей деколонизации. По мнению Данилова, в последние дни война для России вышла на стадию стратегического цугцванга - каждый ход ухудшает ситуацию и приближает к финалу.