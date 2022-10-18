"Батальон Монако" 2. УП сняла вторую серию об элитных беженцах на Лазурном побережье

Два місяці тому "Українська правда" опублікувала розслідування про елітних біженців на Лазурному узбережжі.

Матеріал мав великий резонанс не тільки серед читачів УП, але й серед правоохоронних органів.

Так, одразу після публікації Державне бюро розслідувань відкрило кримінальне провадження та розпочало перевірку обставин виїзду за кордон всіх героїв матеріалу. А один із героїв розслідування УП виявився підозрюваним у кримінальній справі щодо незаконної розтрати коштів.

Більше того, у Верховній Раді запропонували забрати мандати у депутатів, які живуть на Лазурному узбережжі під час війни.

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Саме тому ми вирішили приділити більше часу Монако і тим українцям, які в цей вирішальний для України час живуть і відпочивають у одному з найдорожчих куточків планети.

Ми зняли другу частину про цей вже славнозвісний батальйон – "Батальйон Монако".

Дякуємо читачам і глядачам УП за допомогу в роботі над матеріалом.

Михайло Ткач, УП