Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

"Батальон Монако" 2. УП сняла вторую серию об элитных беженцах на Лазурном побережье

Михаил ТкачВторник, 18 октября 2022, 05:30
коллаж: Андрей Калистратенко

Два місяці тому "Українська правда" опублікувала розслідування про елітних біженців на Лазурному узбережжі.

Матеріал мав великий резонанс не тільки серед читачів УП, але й серед правоохоронних органів. 

Так, одразу після публікації Державне бюро розслідувань відкрило кримінальне провадження та розпочало перевірку обставин виїзду за кордон всіх героїв матеріалу. А один із героїв розслідування УП виявився підозрюваним у кримінальній справі щодо незаконної розтрати коштів.

Більше того, у Верховній Раді запропонували забрати мандати у депутатів, які живуть на Лазурному узбережжі під час війни.

Дивіться також: Батальйон "МОНАКО". УП знайшла елітних біженців на Лазурному узбережжі

Саме тому ми вирішили приділити більше часу Монако і тим українцям, які в цей вирішальний для України час живуть і відпочивають у одному з найдорожчих куточків планети. 

Ми зняли другу частину про цей вже славнозвісний батальйон – "Батальйон Монако". 

Дякуємо читачам і глядачам УП за допомогу в роботі над матеріалом.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Михайло Ткач, УП

Темы: олигархивойнабеженцы
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Реклама:
Главное на Украинской правде
интервью

Соломия Бобровская: Самым большим неприверженцем демобилизации является Генштаб, но я его понимаю

— Ольга Кириленко, Евгений Будерацкий
интервью

"У вас позвоночник есть?". Историк Александр Зинченко о нерешительности США, слепоте Европы и украинской травме

— Евгений Руденко

"Херсон был победой и жертвой всех – от рядового до генерала". Наступление весной – осенью 2022 года глазами инженерной группы

— Ольга Кириленко

Пирамида дронов. Как мошенническая схема на десятки миллионов гривен ударила по военным и волонтерам

— Рустем Халилов
интервью

Мария Берлинская: У нас сейчас даже не патовая ситуация, а момент проигрыша

— София Середа

Дружественный огонь. Как байрактарщина, "крепость Бахмут", "чмони" и "Крым к лету" бьют по своим

— Михаил Кригель

Война против политики. Что происходит между Зеленским и Залужным

— Роман Романюк, Роман Кравец
репортаж

Разъединение с Россией. Как избавляется от советских мифов город, где поклялись на верность московскому царю

— Евгений Руденко, Дмитрий Ларин
Видео

"Под крышей" Олега Татарова. УП нашла имение, в котором проживает заместитель руководителя Офиса президента

— Михаил Ткач

Холод, мыши и артиллерийские дуэли. Как зима влияет на боевые действия

— Евгений Будерацкий