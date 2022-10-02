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"В первый и в последний раз": пограничники обратились к мобилизованным Путиным россиянам

Валентина РоманенкоВоскресенье, 2 октября 2022, 10:46
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Украинские пограничники обратились к частично мобилизованным лицам из России с призывом не соваться в Украину.

Источник: пресс-служба ГПСУ

Детали: "Впервые и в последний раз" - сразу отмечается в сообщении. Пограничники обратились к представителям государства агрессора на их языке.

Они призывают россиян избегать мобилизации или сдаваться в плен.

Дословно: "Ваша специальная операция на 3 дня затянулась. И ваш бункерный лидер объявил утилизацию… а, простите, мобилизацию. За семь месяцев войны вы должны были понять, что мы не отдадим ни метра нашей земли. 60 тысяч ваших соотечественников успешно удобряют украинский чернозем. И сколько бы еще мяса не пришло в Украину, это уже ничего не изменит".

Темы: войнаПограничная служба
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