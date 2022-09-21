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Данилов: Путин представил план "утилизации россиян"

Валентина РоманенкоСреда, 21 сентября 2022, 11:33
Данилов: Путин представил план утилизации россиян
Алексей Данилов. фото СНБО

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов назвал объявление частичной мобилизации в России планом Владимира Путина по утилизации граждан РФ.

Источник: Данилов в Twitter

Прямая речь: "Относительно последних заявлений. План Путина "Бермудский треугольник" - комплексная программа утилизации россиян: уклонение от мобилизации - тюрьма - ЧВК "Вагнер". Далее: украинский фронт - ликвидация - "Белая лада".

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Что предшествовало: Президент России Владимир Путин утром 21 сентября в обращении к россиянам заявил о частичной мобилизации граждан страны. По словам Путина, призыву будут подлежать только граждане, находящиеся в запасе, они будут проходить дополнительную подготовку с учетом войны в Украине. Согласно указу, мобилизация начинается уже 21 сентября.

Россия уже давно вела скрытую мобилизацию. Власти государства-агрессора продолжают избегать называть полномасштабную войну против Украины войной.

Темы: войнамобилизацияРосcияДанилов
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